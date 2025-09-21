قبول 46566 طالبًا في الجامعات الرسمية .. وتقديم طلبات إساءة الاختيار الثلاثاء

وطنا اليوم:أعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد مساء اليوم الأحد، عن نتائج قبول الطلبة في برامج البكالوريوس في الجامعات الرسمية الأردنية.

وأرسلت الوحدة نتائج القبول برسائل نصية إلى هواتف الطلبة، بالإضافة إلى إتاحة الدخول إلى الموقع الرسمي للوحدة للتعرف على النتائج.

وكشفت الوحدة عن تفاصيل نتائج القبول حي بلغ عدد الطلبة المتقدمين بطلبات صحيحة للقبول الموحد ومسددين لرسم تقديم الطلب (74521) طالباً وطالبة، في حين بلغ عدد الطلبة المرشحين للقبول (46566) طالباً وطالبة، كما بلغ عدد الطلبة غير المرشحين للقبول (27955) طالباً وطالبة.

وبينت أنه تم إرسال رسائل نصية للطلبة على أرقام هواتفهم الخلوية تتضمن نتائج ترشيحهم ضمن قائمة القبول الموحد وذلك مساء اليوم الأحد ة كما تم إعلان قائمة الطلبة المرشحين للقبول على الموقع الإلكتروني لوحدة تنسيق القبول الموحد على العنوان التالي (www.admhec.gov.jo) حيث يمكن لكل طالب الحصول على نتيجته باستخدام الرقم الوطني أو رقم الجلوس في شهادة الثانوية العامة، إضافةً إلى الإطلاع على الحدود الدنيا لمعدلات القبول التنافسية في جميع التخصصات ولمختلف الشهادات.

كذلك فقد تم تجهيز برمجية تسمح للطلبة سواءً الذين تم ترشيحهم للقبول أو الذين لم يقبلوا (طلبة إساءة الاختيار) بالدخول وتقديم طلب يتضمن ثلاثة خيارات فقط، وذلك شريطة تحقيق الطالب للحدود الدنيا لمعدلات القبول التنافسية للعام الجامعي الحالي 2025-2026، حيث ستبدأ عملية تقديم الطلبات اعتباراً من صباح يوم الثلاثاء القـادم 23-9-2025، وحتى الساعة (12) مساءً يوم الخميس الموافق 25-9-2025 للفائات التالية:

1. الطلبة الحاصلون على شهادة الثانوية العامة الأردنية للعام الحالي 2025، ويسمح لهم بتقديم طلبات إنتقال أو سوء إختيار لجميع التخصصات بما فيها تخصصي الطب وطب الأسنان ، وذلك شريطة تحقيق الطالب للحد الأدنى لمعدلات القبول التنافسية لهذه الفئة من الطلبة، إضافةً إلى توفر شاغر في التخصص المطلوب الإنتقال إليه.

2. الطلبة الحاصلون على شهادة الثانوية العامة الأردنية في الأعوام السابقة بمن فيهم طلبة رفع المعدل (المعيدون) ويسمح لهم بتقديم طلبات إنتقال أو سوء إختيار لجميع التخصصات باستثناء تخصصات الطب، وطب الأسنان، والصيدلة، ودكتور الصيدلة ، وذلك شريطة تحقيق الطالب للحد الأدنى لمعدلات القبول التنافسية لهذه الفئة من الطلبة، إضافة إلى معدل المواد العلمية المطلوب إن وجد، مع ضرورة توفر شاغر في التخصص المطلوب الإنتقال إليه.

3. الطلبة الحاصلون على شهادة الثانوية العامة العربية للعام الحالي 2025، ويسمح لهم بتقديم طلبات إنتقال أو سوء إختيار لجميع التخصصات باستثناء تخصصات الطب، وطب الأسنان، والصيدلة، ودكتور الصيدلة، حيث أن المقاعد المقررة للقبول في هذه التخصصات تم توزيعها على الدول وحسب جنسية الشهادة الثانوية، وذلك شريطة تحقيق الطالب للحد الأدنى لمعدلات القبول التنافسية لهذه الفئة من الطلبة إضافةً إلى علامة امتحان المفاضلة المطلوب إن وجد، مع ضرورة توفر شاغر في التخصص المطلوب الإنتقال إليه.

4. الطلبة الحاصلون على شهادة الثانوية العامة الأجنبية للعام الحالي 2025، ويسمح لهم بتقديم طلبات إنتقال أو سوء إختيار لجميع التخصصات باستثناء تخصصات الطب، وطب الأسنان، والصيدلة، ودكتور الصيدلة، حيث أن المقاعد المقررة للقبول في هذه التخصصات تم توزيعها حسب جنسية الشهادة الثانوية، وذلك شريطة تحقيق الطالب للحد الأدنى لمعدلات القبول التنافسية لهذه الفئة من الطلبة إضافةً إلى علامة امتحان المفاضلة المطلوب إن وجد، مع ضرورة توفر شاغر في التخصص المطلوب الإنتقال إليه.

رابعاً : تبدأ عملية تقديم طلبات الإلتحاق الإلكترونية لأبناء الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين اعتباراً من صباح يوم الأربعاء الموافق 24-9-2025، وحتى الساعة (3) عصر يوم السبت الموافق 27-9-2025، من خلال الموقع الإلكتروني لوحدة تنسيق القبول الموحد، ووفقاً للإجراءات المعلنة سابقاً للطلبة الأردنيين علماً بأن عملية تقديم الطلبات محصورة فقط بالطلبة المحققين لمتطلبات النجاح والالتحاق بالجامعات الرسمية في شهادة الثانوية العامة الأردنية لأول مرة في الدورة الصيفية (العامة) (2025)، أو الدورة التكميلية (2024) ، كما يشترط أن يكون الطالب حاصلاً على البطاقة التعريفية لأبناء الأردنيات الصادرة عن دائرة الأحوال المدنية الأردنية، حيث سيتم إعلان نتائج قبولهم لاحقاً بعد إنتهاء عملية تقديم الطلبات.

خامساً: ستبدأ عملية تقديم طلبات الانتقال من تخصص إلى آخر ومن جامعة إلى أخرى للطلبة المستفيدين من المكرمة الملكية السامية لأبناء العشائر في مدارس البادية الأردنية، والمدارس ذات الظروف الخاصة من خلال طلب إلكتروني متاح على الموقع الإلكتروني لوحدة تنسيق القبول الموحد اعتباراً من صباح يوم الخميس الموافق 25-9-2025 وتنتهي في تمام الساعة (3) عصر يوم الأحد الموافق 28-9-2025 ، علماً بأن عملية تقديم طلبات الانتقال الإلكترونية محصورة بالطلبة المستفيدين من هذه المكرمة والذين تنطبق عليهم شروط الاستفادة فقط، كم أنها تشمل الإنتقال إلى جميع التخصصات باستثناء التخصصات الطبية (الطب، طب الأسنان، دكتور الصيدلة، الصيدلة)، ووفقاً للحدود الدنيا لمعدلات القبول التنافسية للمكرمة الملكية السامية لأبناء العشائر في مدارس البادية الأردنية، والمدارس ذات الظروف الخاصة للعام الجامعي الحالي 2025-2026 وستقوم الوحدة بإعلان أسماء الطلبة الذين حققوا الحد الأدنى لمعدل القبول التنافسي للعام الجامعي الحالي للتخصص الراغبين بالانتقال إليه، وذلك وفقاً للشواغر المتوفرة في نفس التخصص.

سادساً: بعد إعلان نتائج القبول الموحد يرجى من الطلبة الذين تم ترشيحهم للقبول متابعة الإعلانات الصادرة عن الجامعات التي تم ترشيحهم للقبول فيها للتعرف والاستفسار عن الإجراءات اللازم تنفيذها والوثائق المطلوبة لاستكمال عملية التسجيل في كل جامعة .

سابعاً: ستطلق وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 23-9-2025 منصة إلكترونية خاصة للإجابة على جميع استفسارات الطلبة عن عملية القبول الموحد للعام الجامعي الحالي 2025-2026، وذلك من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة السادسة مساءً، ويمكن للطلبة الدخول إلى هذه المنصة وإرسال أي استفسار من خلالها حيث سيتم إجابة الطالب خلال 24 ساعة كحد أقصى، لذا تهيب الوزارة بجميع الطلبة وذويهم ضرورة الالتزام بعدم الحضور إلى حرم الوزارة خاصة الطلبة القاطنين في محافظات أخرى خارج محافظة العاصمة، حيث يمكنهم الاستفسار من خلال هذه المنصة مع ضرورة متابعة الموقع الإلكتروني، ومنصات التواصل الإجتماعي الرسمية الخاصة بالوزارة على الفيس بوك وتويتر للإطلاع على جميع الإعلانات التي يتم نشرها تباعاً، وللدخول لهذه المنصة يمكن استخدام الرابط التالي: (اضغط هنا)