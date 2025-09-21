الأردن يرحب باعتراف أستراليا وكندا وبريطانيا بدولة فلسطينية

وطنا اليوم:رحّبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، بإعلان المملكة المتحدة، وكندا، وأستراليا، الاعتراف رسميًّا بالدولة الفلسطينية، مؤكّدةً أنّ هذا الموقف يتماهى مع الإرادة الدولية المتزايدة بضرورة إنهاء الاحتلال وتجسيد حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في إقامة الدولة الفلسطينية على أساس حل الدولتين.

وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة فؤاد المجالي تثمين المملكة لمواقف الدول الصديقة، التي تُعد تأكيدًا ودعمًا واضحًا للجهود الدولية الرامية إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من حزيران لعام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، على أساس حلّ الدولتين، بما ينسجم مع قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية.

وجدّد المجالي التأكيد على موقف المملكة الثابت في العمل مع الأشقّاء والشركاء الدوليين لدعم حقوق الشعب الفلسطيني في الحرية، وإنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على ترابه الوطني، ووقف الجرائم بحقه ومحاسبة مرتكبيها.

وكان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، أعلن اليوم الأحد، أن المملكة المتحدة اعترفت رسمياً بالدولة الفلسطينية.

وقال ستارمر: “من أجل إحياء أمل السلام للفلسطينيين والإسرائيليين، وحل الدولتين، تعلن المملكة المتحدة رسمياً اعترافها بدولة فلسطين”.

كما أعلنت كندا وأستراليا اعترافهما بالدولة الفلسطينية.

وقال رئيس الوزراء الكندي، مارك كارني، في بيان، إن بلاده تعترف الآن بدولة فلسطينية، مشيرًا إلى أن اعتراف كندا بفلسطين يأتي ضمن جهد دولي منسق لتحقيق حل الدولتين.

بدورها، أعلنت أستراليا اعترافها الرسمي بفلسطين كدولة ذات سيادة، وفقًا لما نقلته هيئة الإذاعة والتلفزيون الأسترالية، وصدر الإعلان في بيان مشترك عن رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز ووزيرة الخارجية بيني وونغ.

وأكد البيان أن هذا الاعتراف يأتي انطلاقًا من التزام أستراليا الراسخ بحل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق السلام، واعترافًا بالتطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني في دولة خاصة به.