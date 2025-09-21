بريطانيا وكندا وأستراليا تعلن اعترافها بالدولة الفلسطينية

وطنا اليوم:أعلنت أستراليا وكندا وبريطانيا، الأحد، رسميا الاعتراف بدولة فلسطين، في إطار الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق حل الدولتين.

وشددت الحكومة الاسترالية في بيانها على أنه ينبغي ألا يكون لحركة حماس أي دور في فلسطين.

من جانبه، أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني أن بلاده تعترف الآن بدولة فلسطينية.

وقال كارني في بيان: “تعترف كندا بدولة فلسطين وتعرض شراكتنا في بناء مستقبل سلمي واعد لكل من دولة فلسطين ودولة إسرائيل”.

بدوره، أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في بيان مصور على حسابه في منصة “إكس” الاعتراف الرسمي أيضا بدولة فلسطين.

وذكر: “اليوم، ولإحياء أمل السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والتوصل إلى حل الدولتين، اعترفت المملكة المتحدة رسميا بدولة فلسطين”.

وتابع: “وجهت بالعمل على فرض عقوبات على شخصيات أخرى من حماس في الأسابيع المقبلة”.

وكان ستارمر قد أعلن في يوليو الماضي أن بلاده ستعترف رسميا بدولة فلسطين بحلول موعد انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة إذا لم تتخذ إسرائيل “خطوات جوهرية” نحو وقف إطلاق النار في غزة.

وأكد ستارمر أن هذه الخطوة ستسهم في عملية السلام في أهم محطات حل الدولتين.