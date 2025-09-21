بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

بريطانيا وكندا وأستراليا تعلن اعترافها بالدولة الفلسطينية

21 سبتمبر 2025
بريطانيا وكندا وأستراليا تعلن اعترافها بالدولة الفلسطينية

وطنا اليوم:أعلنت أستراليا وكندا وبريطانيا، الأحد، رسميا الاعتراف بدولة فلسطين، في إطار الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق حل الدولتين.
وشددت الحكومة الاسترالية في بيانها على أنه ينبغي ألا يكون لحركة حماس أي دور في فلسطين.
من جانبه، أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني أن بلاده تعترف الآن بدولة فلسطينية.
وقال كارني في بيان: “تعترف كندا بدولة فلسطين وتعرض شراكتنا في بناء مستقبل سلمي واعد لكل من دولة فلسطين ودولة إسرائيل”.
بدوره، أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في بيان مصور على حسابه في منصة “إكس” الاعتراف الرسمي أيضا بدولة فلسطين.
وذكر: “اليوم، ولإحياء أمل السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والتوصل إلى حل الدولتين، اعترفت المملكة المتحدة رسميا بدولة فلسطين”.
وتابع: “وجهت بالعمل على فرض عقوبات على شخصيات أخرى من حماس في الأسابيع المقبلة”.
وكان ستارمر قد أعلن في يوليو الماضي أن بلاده ستعترف رسميا بدولة فلسطين بحلول موعد انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة إذا لم تتخذ إسرائيل “خطوات جوهرية” نحو وقف إطلاق النار في غزة.
وأكد ستارمر أن هذه الخطوة ستسهم في عملية السلام في أهم محطات حل الدولتين.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
01:25

تهنئة وتبريك من الأستاذ عبادة عمر جرار الى الدكتور عمر الخشمان بمناسبة تكليفه عميدًا للكلية التقنية في جامعة الحسين بن طلال

00:46

مندوباً عن الملك وولي العهد العيسوي يعزي: بني خالد والمحارمة والعربيات والخليفات والخشمان والعدينات

23:08

سينما “شومان” تعرض الفيلم الهندي “بيهو” للمخرج فيهود كابري الثلاثاء

20:44

شاهد : مدمر الهواتف يختبر آيفون 17 برو ويظهر نقطة ضعفه

20:33

الملك يثمن اعتراف أستراليا بالدولة الفلسطينية خلال لقائه ألبانيزي

20:30

ملاحقة قضائية لمتقاعدين عسكريين أردنيين نظموا كأس العالم

20:01

الغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية تعقد اجتماعها التاسع والثلاثين في عمان لتعزيز التعاون الاقتصادي الإسلامي

19:57

جامعاتُنا والبحثُ العلميّ وقائمةُ جامعةِ ستانفورد…!

19:56

وضع الضمان مُريح وقانونه يمنع وقوع العجز المالي للمؤسسة

19:55

فرسان التغيير تعلن تفاصيل قمة الابتكار والتكنولوجيا للشباب العربي 2025 في مؤتمر صحفي بعمان

19:49

أنجلينا جولي تحضر مهرجان سان سيباستيان وتنافس على الجائزة الكبرى

19:44

هالاند يحلق منفردًا في الصدارة.. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

وفيات
وفيات الأحد 21-9-2025وفيات الجمعة 19-9-2025وفيات الخميس 18-9-2025وفاة الطيار المقاتل الصمادي .. أول من اسقط طائرة اسرائيلية فوق البحر الميتوفيات الأربعاء 17-9-2025