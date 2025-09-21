تسفير 4974 عاملاً وافداً مخالفاً خلال ثمانية أشهر

وطنا اليوم:حررت فرق التفتيش التابعة لوزارة العمل، منذ مطلع العام الحالي وحتى نهاية آب الماضي، 4665 مخالفة، و5465 إنذارا لمنشآت غير ملتزمة بأحكام قانون العمل والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.

وأشار تقرير مديرية التفتيش المركزية في الوزارة إلى أن فرق التفتيش نفذت 20708 زيارات تفتيشية حتى نهاية آب الماضي، كما نفذت 13 حملة تفتيشية موجهة لقطاعات اقتصادية معينة.

واستقبلت الوزارة، عبر منصتها الإلكترونية “حماية”، عددا من الشكاوى العمالية بلغ حتى نهاية آب الماضي 6930 شكوى؛ منها 3776 شكوى تمت تسويتها مع أصحاب العمل، وتم تحصيل الحقوق العمالية للعمال المشتكين، كما تم تحرير 835 مخالفة بحق منشآت لم تتجاوب مع إجراءات الوزارة، في حين بلغ عدد الشكاوى العمالية قيد الإجراء 278 شكوى.

وتصدرت شكاوى عدم دفع الأجور القائمة بواقع 2895 شكوى، تلتها شكاوى إنهاء الخدمة لعقود غير محددة المدة بـ462 شكوى، ثم شكاوى عدم منح شهادة خبرة بواقع 453 شكوى، فيما سجلت شكاوى الاعتراض على إجراءات قانونية 452 شكوى، وشكاوى عدم الالتزام بالحد الأدنى للأجور بـ291 شكوى.

وفيما يتعلق بعمل الأطفال، أوضح التقرير أن أقسام التفتيش رصدت 131 حالة لعمل الأطفال حتى نهاية آب الماضي، نتج عنها 34 إنذارا و64 مخالفة بحق المنشآت المخالفة، كما نفذت الوزارة 31 نشاطا توعويا للحد من عمالة الأطفال، واستقبلت المنصة الإلكترونية الخاصة بالعمالة دون السن القانونية (childlabor.mol.gov.jo) 22 بلاغا.

وزارت فرق التفتيش 181 منشأة للتأكد من مدى التزامها بتوفير حضانات لأطفال العاملين لديها، وحررت خلالها 10 مخالفات و48 إنذارا لمنشآت غير ملتزمة بأحكام قانون العمل والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه بخصوص الحضانات المؤسسية.

أما فيما يتعلق بالعمالة الوافدة، فأظهر التقرير أن عدد العمال غير الأردنيين الذين صدر بحقهم قرار تسفير حتى نهاية آب الماضي بلغ 4974، في حين بلغ عدد العمالة الوافدة الملغى تسفيرها 221، كما وصل عدد العمالة الوافدة الملغى تسفيرها بعد دفع تكاليف إلغاء التسفير إلى 402.

أما بالنسبة للشكاوى المتعلقة بالعاملين في المنازل، فقد بلغ عدد الشكاوى التي جرى حلها خلال الفترة ذاتها 731 شكوى.