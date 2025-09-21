جامعة البترا تنظّم الملتقى الثاني لخريجي كلية الصيدلة والعلوم الطبية

وطنا اليوم:نظّمت عمادة شؤون الطلبة وكلية الصيدلة والعلوم الطبية في جامعة البترا الملتقى الثاني لخريجي كلية الصيدلة، وذلك على مسرح الدراسات الدوائية، بحضور عميد الكلية الأستاذ الدكتور رياض عوض، وأعضاء الهيئة التدريسية، وفريق مكتب الإرشاد الوظيفي ومتابعة الخريجين، وجمع من خريجي وخريجات الكلية.

وألقى عميد كلية الصيدلة الأستاذ الدكتور رياض عوض كلمةً ترحيبية عبّر فيها عن اعتزاز الجامعة بخريجيها، مؤكداً تميّزهم في سوقَي العمل الأردني والدولي. وأشار إلى أن التدريب العملي أصبح جزءاً أساسياً وإلزامياً ضمن الخطة الدراسية، مع تخصيص مساقين للتدريب، لافتاً إلى أن كلية الصيدلة تُعد من الكليات المرموقة في الجامعة، إذ كانت أول كلية في الأردن تحصل على اعتماد برنامج ماجستير العلوم الصيدلانية. كما شدّد على أن خريجي الكلية هم سفراء للجامعة في مختلف القطاعات، داعياً إلى تعزيز تواصلهم المستمر معها.

من جانبه، أثنى عميد شؤون الطلبة الأستاذ الدكتور إياد الملاح على هذا اللقاء، وشكر الخريجين على اهتمامهم وانتمائهم، مشيراً إلى أهمية توظيف الخريجين والتواصل مع الشركات لهذا الغرض، كما أوضح مزايا بطاقة الخريج التي تتيح لهم دخول الحرم الجامعي واستخدام مرافقه مثل الصالة الرياضية والمكتبة. وأكّد ضرورة تحديث بيانات الخريجين بشكل مستمر لتوثيق إنجازاتهم المهنية.

وخلال الحوار، طرح الخريجون عدداً من الأفكار والمقترحات؛ حيث أعرب الملازم عيسى أبو مطر عن رغبته في متابعة الدراسات العليا في الجامعة، مقترحاً توفير دراسة مسائية وأيام سبت لدعم الخريجين الراغبين في استكمال تعليمهم. وأشارت الخريجة سدن المحتسب إلى أهمية عقد دورات تأهيلية ومساقات للمهارات المهنية الخاصة بالتخصص. كما لفتت الخريجة تبارك السامرائي إلى تميّز خريجي الجامعة لما يتلقونه من برامج في المهارات الحياتية، ما يجعلهم بارزين في مختلف القطاعات.

وأكد الخريج محمد العقدة الحاجة إلى دورات متخصصة في التغذية لصقل مهارات الخريجين، بينما أثنى الخريج محمد صالح على قوة برنامج الصيدلة في جامعة البترا، موضحاً أنه نال فيها درجتي البكالوريوس والماجستير، معبّراً عن استعداده لمتابعة دراسة الدكتوراه فيها عند طرحها. كما أشاد بأسلوب التدريس العصري الذي يرفد سوق العمل بكفاءات مؤهلة، معلناً رغبته في استقبال خريجي الجامعة للتدريب في شركته الخاصة تقديراً لجامعته.

أما الخريجة ريم ناصر فدعت إلى تخصيص توصية لأبناء الخريجين الراغبين في الالتحاق بالجامعة، وفاءً للمؤسسة الأكاديمية ورغبةً في استمرار مسيرتها المتميزة.

وفي ختام اللقاء، جرى تسليط الضوء على المستوى المتقدم الذي وصل إليه مركز الدراسات الدوائية في الجامعة، وطرق التعليم عالية الجودة المعتمدة فيه.