بنك القاهرة عمان
كتاب مهم وعاجل من البدور الى وزير التربية

21 سبتمبر 2025
وطنا اليوم:طالب وزير الصحة الدكتور إبراهيم البدور وزير التربية والتعليم، القيام بعدة إجراءات في مقاصف المدارس، للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والهيئة التدريسية.
وحمل الكتاب الذي ووجه البدور لوزير التربية صفة المهم والعاجل وتاليا الإجراءات التي طالب بها البدور :

أولا – تعميم الاشتراطات الصحية للمقاصف المدرسية والأغذية المسموح والممنوع بيعها على جميع المدارس للاطلاع عليها والتقيد بما جاء فيها.
ثانيا – متابعة الالتزام ببرنامج الصحة المدرسية لا سيما في يخص المقاصف المدرسية.
ثالثا – التأكيد على تعامل المقاصف المدرسية مع مطاعم معتمدة ومرخصة حسب الأصول.
رابعا – تزويد المؤسسة العامة للغذاء والدواء بقائمة بالمطاعم المعتمدة التي تورد الغذاء إلى المدارس لتكثيف الرقابة عليها والتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية للوقاية الاستباقية من أي ممارسات قد تشكل خطورة على صحة وسلامة الطلبة.
خامسا – منع الباعة المتجولين البيع في المناطق ما حول المدرسة


