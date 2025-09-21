بنك القاهرة عمان
48 باحثا من الجامعة الأردنية بقائمة أفضل 2% من الباحثين الأكثرِ تأثيرا عالميا

21 سبتمبر 2025
48 باحثا من الجامعة الأردنية بقائمة أفضل 2% من الباحثين الأكثرِ تأثيرا عالميا

وطنا اليوم:حل 48 باحثا من الجامعة الأردنية ضمن قائمة أفضل 2 بالمئة من الباحثين الأكثر استشهادا بأبحاثهم على مستوى العالم، وفقا للتحديث الأخير المبني على بيانات قاعدة (Scopus) العالمية ودار النشر العالمية (Elsevier)، ما يعكس التميز الأكاديمي والبحثي المستمر للجامعة في مختلف التخصصات العلمية.
وتعد هذه القائمة، بحسب بيان الجامعة، اليوم الاحد، أحد الأدوات العالمية لتقييم التأثير العلمي للباحثين، حيث تستند إلى مجموعة من المؤشرات وتشمل عدد الاستشهادات، مؤشر (h-index)، والمؤشر المركب (c-score) الذي يقيس التأثير العلمي بغض النظر عن عدد المنشورات، مع مراعاة الأدوار التأليفية المختلفة للباحث، كالمؤلف الأول أو الأخير.
ويشمل التصنيف بيانات عن التأثير البحثي طوال المسيرة الأكاديمية للعلماء، إضافة إلى تأثير العام الماضي فقط (2024).
ويتم إدراج الباحثين في القائمة إما لوجودهم ضمن أفضل 100 ألف باحث عالميا وفقا لمؤشر (c-score)، أو لكونهم ضمن أعلى 2 بالمئة في مجالاتهم التخصصية الفرعية.
ويجسد هذا الإنجاز إضافة نوعية لمسيرة الجامعة الأردنية كونها حاضنة للبحث المتميز، ويؤكد التزامها بتعزيز حضورها العلمي عالميا، عبر رفد المجتمع بالمعرفة والابتكار والإسهامات البحثية الرصينة التي ترتقي بالعلوم وتخدم التنمية محليا ودوليا.


