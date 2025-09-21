الأمن العام: إعادة إيقاف حركة المسافرين عبر جسر الملك حسين من الجانب الآخر

وطنا اليوم:أعلنت مديرية الامن العام عن إعادة إيقاف حركة المسافرين عبر جسر الملك حسين من الجانب الآخر.

وأهابت المديرية بالمسافرين متابعة وسائل الإعلام لحين إعادة فتح المعبر.

وأوضحت الإدارة العامة للمعابر والحدود الفلسطينية، أن الجانب الإسرائيلي أغلق – وبشكل مفاجئ – المعبر في كلا الاتجاهين.

وكانت إدارة أمن الجسور التابعة لمديرية الأمن العام قد أعلنت، السبت، عن إعادة فتح جسر الملك حسين أمام حركة المسافرين بدءًا من الأحد، فيما ستبقى حركة المعبر التجاري (الشحن) مغلقة حتى إشعار آخر.

وكان الأردن قد أعلن، الخميس، وقف حركة المسافرين عبر جسر الملك حسين بعد إغلاقه من الجانب الآخر، إثر حادثة إطلاق نار وقعت عند “معبر اللنبي” وأدت إلى مقتل إسرائيليين اثنين.

وأكد الأردن إدانته ورفضه لحادثة إطلاق نار وقعت على الطرف الآخر من جسر الملك الحسين (معبر الكرامة)، وعدها خرقا للقانون وتعريضا لمصالح الأردن وقدرته على إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة للأذى.

وقالت وزارة الخارجية في بيان صحفي، إن الأجهزة الرسمية الأردنية بدأت تحقيقا في حادثة إطلاق النار.

وأكّدت وزارة الخارجية موقف الأردن الثابت في إدانة كل أعمال العنف، ورفض كل الأعمال غير القانونية التي تعرض مصالح الأردن ودوره وعمليات إيصال المساعدات إلى قطاع غزة للأذى