التعلم من تجارب عالمية

أ. د. مصطفى عيروط

فعندما يعلن الشخص في أي بلد في العالم بأنه من أكثر الناس تأثيرا في العالم عليه أن يثبت للناس والرأي العام ومكان عمله وفي اي المجالاتة حتى يكون قدوه وما أثر ما قدمه لمجتمعه ومؤسسته و ما هي ابتكاراته؟لانه يصبح مصدر فخر لاي مواطن في بلده عندما يعلن عن ذلك

فعندما تعلن شركه في العالم عن تعيين مدير فتعلن عن هدف تعيينه وخبراته في التطوير وحل المشكلات وكذلك عندما يتم تعيين رئيس جامعه أو عميد أو مسؤؤل يتم الإعلان عن خبراته وكفاءته وسبب تعيينه اي أن سبب تعيينه وتجديد تعيينه يكون مبررا وفي مناطق أخرى من العالم يتم تعيين أو تجديد له لا يتم الإعلان عن سبب اختياره أو التجديد له وقد لا يكون لديه اي خبره في حل المشاكل أو لم يعرف الناس عنه في التطوير سوى قيام البعض في البحث عن كيفية تعيينه ومن هي واسطته ?

دون ذلك فالشعب واع ويوجد مدرسين في جامعات وطنيه في أي بلد في العالم ومن السهل الدخول الى الإنترنت والبحث عن مكان نشر تطلب بعض إدارات جامعيه في العالم النشر فيه لترقية أعضاء هيئة التدريس أو تثبيتهم او شرط تجديد عقود المحاضرين المتفرغين فتجد بأنها تتبع لدور نشر وهي شركات بزنس وارباحها أكثر من ٢مليار سنويا وحاولت ابحث عن جامعات عالميه تتربع على اول عشر جامعات في العالم فوجدت أنها ترسخ البحث العلمي وتشجعه ماديا ومعنويا ولا تفرض على عضو هيئة التدريس وتصبح التصنيفات نتيجه وليس هدفا وكان الأجدر برأيي لاي مسؤؤل عندما يتحدث عن التصنيفات أن يقنع الرأي العام بما لديه من معلومات أو أن يواجه فيها من يقوم بأي عمل مخالف وهناك جامعه عربيه دخلت في تصنيف شنغهاي لوجود ثلاثه من خريجيها حصلوا على جائزة نوبل

فعندما أصبحت التصنيفات في جامعات عالميه هدفا فتصبح الغايه تبرر. الوسيله كما يقول ميكافيلي

وعندما في جامعات عالميه تكون نتيجه فتصبح النتيجه اقوى رسوخا وإقناعا اي جامعات عالميه طورت برامجها وطورت البحث العلمي فمنها تم ابتكارات عالميه فالفيس بوك وتويتر × وغيرها هي ابتكارات من مشاريع طلابيه في جامعات عالميه

فالجامعات في العالم التي تقدمت تخدم المجتمع ولكنها ليست أسيرة من قبل بعض إداراتها لتدخلات متنفذين وواسطات ومحسوبيات في منطقة وجود أي جامعه عامه او خاصه والجامعات الوطنيه من عامه وخاصه في العالم التي تقدمت ويتسابق الناس لارسال ابنائهم لها وخاصة ممن انعم الله عليهم مادبا تقوم بإجراء ابحاث علميه عن ظواهر انسانيه في المجتمع سلبيه أو ايجابيه وتقدم اقتراحات لحلول اي لا تسيطر عليها ظواهر مجتمعيه كالواسطه والمحسوبية السلبيه في تعيينات رؤساء ونواب رؤساءوعمداء ورؤساء أقسام ومدراء فالشعوب الواعيه تتابع وعندما تعرف الحقيقه عن وصول فلان لتأثير الواسطه والمحسوبية والقرابه لا تسكت في ظل اعلام مجتمعي أصبح الآن مؤثرا فالكفاءه والخبرة والقدرة الاداريه هي أساس التقدم في جامعات وغير الجامعات

وفي اي دوله في العالم جامعات عامه وخاصه والوعي المجتمعي يوجه الأهالي نحو جامعات تتقدم بنسب تشغيل الخريجين والناس اليوم تبحث عن هذه الجامعات في أي بلد ولذلك فمستقبل جامعات أو شركات تعاني إداريا وماليا في أي بلد في العالم أن توجد لها حلول جذرية في إدخال شركاء من القطاع الخاص او بإدارات تتميز بالكفاءة والقدرة على حل مشاكلها الماليه والاداريه ضمن مدة زمنيه ولكن ليس على حساب المرؤوسين فيها

فالحلول الاداريه الحاسمه والواضحه المبنيه على اختيارات اداريه قائمه على الكفاءه والقدرة على الإنجاز والتقييم هي أساس النجاح في العالم في قطاع عام أو خاص والتعلم من تجارب عالميه ايجابيه ناجحه هي إحدى وسائل النجاح وزيادة قصص النجاح والانجاز.