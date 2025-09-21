فيما كان صندوق الضمان غائباً؛ إضاعة مئات الملايين لعدم شراء حصة “بوتاش كورب” الكندية في “البوتاس”.!

الخبير موسى الصبيحي

تمت صفقة بيع أسهم شركة بوتاش كورب الكندية في شركة البوتاس العربية لشركة (إس دي آي سي) الصينية بتاريخ 23 – 10 – 2018، بقيمة بلغت ( 328,222,755 ) ديناراً، وتشكل ( 28% ) من رأسمال شركة البوتاس، حيث تم شراء ( 21,494,614 ) سهماً بسعر (15.27) ديناراً للسهم.

اليوم سعر سهم شركة البوتاس ( 33.6 ) ديناراً. وقد وزّعت الشركة أرباحاً ممتازة خلال السنوات من 2018 – 2024، ما يعني أن الشركة الصينية حققت أرباحاً كبيرة مجزية من صفقة شرائها حصة شركة “بوتاش كورب” الكندية في “البوتاس العربية” وجاءت هذه الأرباح والمكاسب على النحو التالي:

أولاً: ( 187 ) مليون دينار حصتها من التوزيعات النقدية من أرباح البوتاس للسنوات ( 2018 – 2024 ).

ثانياً: ( 386 ) مليون دينار من الارتفاع في سعر السهم “فرق سعر”. حيث تبلغ القيمة السوقية لأسهمها حالياً ( 722 ) مليون سهم.

أي ان الشركة الصينية حققت مكاسب إجمالية من الصفقة مقدارها ( 573 ) مليون دينار منذ إبرام الصفقة في العام 2018 وحتى تاريخه، حيث استردت رأسمالها كاملاً بالإضافة إلى مبلغ ( 245 ) مليون دينار ولا تزال تحتفظ بملكيتها المرتفعة في شركة البوتاس.

أين كان صندوق استثمار أموال الضمان الذي يمتلك الملاءة المالية لإبرام مثل هذه الصفقة بدلاً من دخول الشركة الصينية.؟!

مسؤولية مَنْ هذه، وأين دور ومسؤولية الحكومة في الموضوع، ولماذا لم تحث الصندوق على عقد صفقة كهذه، وما مسؤولية رئيس وأعضاء مجلس استثمار أموال الضمان التسعة، وأين دور ومسؤولية الإدارة التنفيذية للصندوق والمديريات المعنية، وماذا كان دور ممثلي الضمان في مجلس إدارة شركة البوتاس، وهل نصحوا أو اقترحوا في تقاريرهم المقدّمة للصندوق بمثل هذه الصفقة.؟!

أسئلة وتساؤلات كثيرة تُثار حول الموضوع… ولكن للأسف ما من مساءلة وما من محاسبة.!