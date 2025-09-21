القسام تنشر صورة وداعية لـ 47 أسيرا إسرائيليا في غزة

وطنا اليوم:اتفق قادة أحزاب سياسية إسرائيلية على تشكيل جبهة لإيجاد بديل من حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المطلوب للجنائية الدولية، في حين تصاعدت الاحتجاجات بإسرائيل، ونشرت القسام صورة وصفتها بالوداعية لـ47 أسيرا إسرائيليا.

وجاء ذلك الاتفاق، عقب اجتماع عُقد في تل أبيب ضم كلا من زعيم المعارضة يائير لبيد، وزعيم حزب إسرائيل بيتنا أفيغدور لييرمان، ورئيس الأركان السابق غادي آيزنكوت، ورئيس حزب الديمقراطيين يائير غولان.

وأعلن المجتمعون في بيان مشترك أنهم اتفقوا على تشكيل هيئة مهنية مهمتها وضع الخطوط العريضة لحكومة مقبلة.

وقال البيان إن الهيئة ستعنى بوضع تصور للقوانين، وفرض الخدمة الإلزامية في الجيش على الجميع، والحفاظ على طابع إسرائيل دولة يهودية وديمقراطية وصهيونية.

صورة “وداعية”

وفي أحدث تطورات قضية الأسرى الإسرائيليين في غزة نشرت كتائب القسام، صورة مجمعة لـ47 أسيرا إسرائيليا، وكتبت تحت كل صورةٍ اسمَ الأسير رون أراد.

وقالت “القسام” إنها صورة وداعية إبان بدء العملية في غزة، بسبب تعنت رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وخضوع رئيس الأركان إيال زامير.

ويتزامنُ ذلك مع تصاعد الاحتجاجات في إسرائيل ضد حكومة نتنياهو، حيث قالت يديعوت أحرونوت إن احتجاجات اندلعت أمس السبت، في جميع أنحاء إسرائيل طالب فيها المتظاهرون بصفقة فورية وإنهاء الحرب.

وقد أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، أن المظاهرة عند ميدان الرهائن وسط تل أبيب وشارك فيها آلاف الإسرائيليين.

وقالت عائلات الأسرى الإسرائيليين في بيان إن المظاهرات تحمل شعار “أنقذوا المخطوفين، أنقذوا الجنود وأنقذوا إسرائيل”، بينما انطلقت مظاهرات مشابهة في مدن وبلدات إسرائيلية عدة من ضمنها حيفا.

كما اندلعت مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية ومحتجين اقتحموا مبنى في مدينة كفار سابا بوسط إسرائيل أثناء تنظيم حفل لحزب الليكود الحاكم بمناسبة رأس السنة العبرية.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت، إن المحتجين يتظاهرون رفضا لتعيين ديفيد زيني رئيسا للشاباك، حيث رفعوا شعارات تطالب بوقف تعيينه، ورددوا هتافات مفادها أن أعضاء الليكود يحتفلون، بينما الدولة والشعب في انهيار.

وفي السياق ذاته، اتهمت والدة الأسير، في غزة متان تسانغاوكر، نتنياهو باستغلال الجنود الإسرائيليين لقتل المخطوفين الذين يعتبرهم مشكلته السياسية الكبرى.

وأضافت عيناف تسانغاوكر خلال مؤتمر صحفي لعائلات الأسرى الإسرائيليين قبالة منزل نتنياهو في القدس، أن نتنياهو يعرف خطر احتلال غزة على الجنود والمخطوفين، لكنه قرر الحكم على مواطنيه بالموت.