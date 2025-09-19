برئاسة د. روان الحياري: تنفيذية الصحة في حزب الميثاق تعقد اجتماعها الأول

وطنا اليوم:عقدت اللجنة التنفيذية لشؤون الصحة الوطنية في حزب الميثاق الوطني بعد اعادة تشكيلها اجتماعها الاول برئاسة مساعد الامين العام الدكتورة روان الحياري وحضور أعضاءها من الخبراء والقياديين في المجال الصحي

الدكتور عيسى الخشاشنة، و الدكتور النائب شاهر الشطناوي، والدكتور النائب أحمد عشا، والدكتور طه التميمي، والدكتور فراس السليحات، والدكتور عبدالله الهندي، والدكتور مصطفى العتوم، والدكتور محمد كريشان، والمهندسة نادين عموش

يوم الخميس 18-9-2025في مقر الحزب، جرى خلال الاجتماع مناقشة اولويات الاستراتيجية الصحية للحزب وبرنامج عمل اللجنة خلال الربع الاخير من هذا العام، حيث اكدت الدكتورة الحياري ان الاردن بنظامه السياسي الراسخ ماض بثبات في مشروع التحديث الوطني الشامل نحو اردن اقوى، وان القطاع الصحي يشكل اولوية رئيسية في الإستراتيجية العامة للحزب.

وتناول الاجتماع موضوعات التغطية الصحية الشاملة وحوكمة القطاع واهمية حوسبة النظام الصحي وتحدياته، الى جانب تعزيز الرعاية الصحية الاولية. كما أكدت اللجنة على اهمية الاعلام الصحي في ابراز المنجزات الوطنية، موجهة دعوة لجميع منتسبي الحزب للمشاركة في الانشطة الصحية لما لها من دور في التشبيك مع المجتمع المحلي.