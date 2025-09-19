بنك القاهرة عمان
ذوو القيسي ينفون الوصية المنسوبه إليه

19 سبتمبر 2025
ذوو القيسي ينفون الوصية المنسوبه إليه

وطنا اليوم:أصدر ذوو عبد المطلب القيسي، منفذ عملية معبر الكرامة “اللنبي” أمس الخميس، والتي قتل فيها جنديان إسرائيليان، بيانا نفوا فيه صحة الوصية التي نسبت إليه.
وقال البيان إنه لم يتم العثور على أي وصية لابنهم وإن “الخط المكتوب بها ليس خطه”.
وأشار إلى أنه “تم استغلال اسمه في هذه الوصية المزعومة لغايات ومآرب شخصية وسياسية”.

