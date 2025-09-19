75 قتيلا في قصف للدعم السريع على مخيم للنازحين بدارفور غربي السودان

وطنا اليوم:قتل 75 شخصا على الأقل الجمعة في قصف بطائرة مسيّرة استهدف مخيم أبو شوك للنازحين قرب الفاشر في شمال دارفور، وفق غرفة طوارئ المخيم.

وقالت المجموعة الإغاثية إن “مسيَّرة انتحارية” استهدفت مسجدا أثناء تجمع للنازحين في المخيم و”تم انتشال جثثهم من حطام المسجد”.

والفاشر آخر مدينة كبيرة في إقليم دارفور لا تخضع لسيطرة قوات الدعم السريع التي تسعى إلى تعويض خسارتها للعاصمة الخرطوم أواخر مارس/آذار الماضي.

ويشهد السودان منذ أبريل/نيسان 2023 حربا بين الجيش وقوات الدعم السريع، خلفت عشرات آلاف القتلى وشردت 13 مليون شخص على الأقل، في حين تعاني بعض المناطق من المجاعة وسط “أسوأ أزمة إنسانية” في العالم حسب الأمم المتحدة.

وأعلنت الأمم المتحدة قبل أيام أن نحو 20 ألف شخص فروا من السودان إلى الجارة تشاد خلال الأسبوعين الماضيين هربا من أعمال العنف في دارفور، معربة عن انزعاجها من هذا النزوح الجماعي الذي يستمر “بوتيرة مثيرة للقلق”.