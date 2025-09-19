نتنياهو يطبق قواعد جديدة تشل حركة معبر اللنبي

وطنا اليوم:في خطوة ستؤدي إلى شل حركة النقل بشكل كامل، فرضت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، حزمة من الإجراءات الأمنية الجديدة والمشددة على حركة الشاحنات وسائقيها عبر معبر اللنبي (جسر الملك حسين)، مما يهدد بخنق شريان المساعدات الإنسانية الحيوي للفلسطينيين.

إجراءات جديدة.. شلل متوقع

جاء الإعلان في أعقاب اجتماع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع المجلس الوزاري المصغر، حيث أصدر نتنياهو أوامر بفرض قواعد تفتيش غير مسبوقة.

وبموجب الإجراءات الجديدة، سيتم إجبار سائقي الشاحنات على المرور عبر أجهزة فحص المعادن (مغنومتر)، بالإضافة إلى إخضاعهم هم وشاحناتهم لعمليات “تفتيش دقيقة وشاملة”.

ومن شأن هذه الإجراءات المعقدة أن تخلق اختناقات مرورية هائلة وتؤدي إلى تأخير يستمر لساعات طويلة، مما يعني عملياً توقف شبه كامل لحركة البضائع والمساعدات عبر الجسر.

خنق المساعدات الإنسانية

وعلى خلفية ما جرى في المعبر، علقت إسرائيل إدخال المساعدات الإنسانية المنقولة من الأردن لقطاع غزة، رغم محدوديتها، وسط المجاعة التي تضرب القطاع منذ نحو عامين جراء حرب الإبادة التي ترتكبها بدعم أميركي.

يأتي هذا القرار في وقت يعاني فيه الفلسطينيون من أزمة إنسانية كارثية، ويعتمدون بشكل كبير على المساعدات القادمة عبر الجسر.

ويعتبر المراقبون أن هذه الإجراءات الجديدة ليست أمنية بقدر ما هي عقاب، يهدف إلى تشديد الحصار وخنق ما تبقى من شرايين الحياة للفلسطينيين.