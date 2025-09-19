( 10.2 ) ألف متقاعد ضمان غير أردني

الخبير موسى الصبيحي

كشف التقرير السنوي للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أن (551) مؤمّن عليه غير أردني حصلوا على راتب التقاعد أو راتب الاعتلال خلال العام الماضي 2024، ليرتفع بذلك العدد التراكمي للمؤمّن عليهم غير الأردنيين الذين خصّصت لهم المؤسسة رواتب تقاعد ورواتب اعتلال حتى نهاية العام 2024 إلى ( 10202 ) متقاعد غير أردني.

ومن الجدير ذكره أن قانون الضمان الاجتماعي لا يميز في الحقوق والالتزامات ما بين مؤمّن عليه أردني وغير أردني بما في ذلك الحق بالحصول على راتب التقاعد عند استيفاء شروطه، وإن كان أعطى للمؤمّن عليه غير الأردني عند استحقاقه لراتب التقاعد الخيار بين الراتب أو استبداله بتعويض من دفعة واحدة. وهو ما لم يعطه للمؤمّن عليه الأردني.