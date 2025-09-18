ورشة توعوية حول الثقافة المؤسسية تعقدها هيئة تنظيم قطاع الاتصالات لموظفيها

وطنا اليوم:أكد رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات المهندس بسام السرحان خلال افتتاحه الورشة التوعوية التي عقدت أمس الأربعاء بعنوان ” الثقافة المؤسسية ” أن هيئة تنظيم الاتصالات مستمرة في تطبيق الإطار العام لبرامج التحول في الثقافة المؤسسية من خلال فريق متخصص وبالتعاون مع هيئة الخدمة والإدارة العامة .

وأوضح السرحان أن عقد الورشة التوعوية جاء لتعريف كوادر الهيئة بنموذج الثقافة المؤسسية بالقطاع العام ومكوناته ، وللشروع في تطبيق قيم ومعايير فاعلة تنعكس إيجابا على سلوكياتهم وأدائهم إلى جانب خلق بيئة عمل محفزة تعزز كفاءاتهم إزاء تقديمهم الخدمات للمواطنين .

وأضاف ، أن الهيئة تسعى إلى تعزيز أدوات الثقافة المؤسسية واعتماد آليات تضمن تحفيز كوادرها بما يحقق الارتقاء بجودة الخدمات للمواطنين وخلق بيئة داعمة إيجابية تعزز مواهب الموظفين وتميزهم وزيادة نسب الرضا لديهم .

السرحان أشار إلى أن هيئة الاتصالات ستستند عند تأطير قيم الثقافة المؤسسية إلى ممارسات فضلى بما يتناسب مع التوجهات الاستراتيجية التي حددتها خارطة تحديث القطاع العام للوصول إلى مرحلة تكون أقرب ما يمكن إلى النضج في تطبيق تلك القيم تلبية لاحتياجات المواطن وتقديم خدمات تعكس تميز موظفينا وحرفيتهم بالإضافة إلى ضمان تجذير هذه القيم في مهام ومنجزات الهيئة كافة .

من جانبه قدم فريق هيئة الخدمة والإدارة العامة الدكتور علي البدور رئيس قسم الحوكمة والثقافة المؤسسية والدكتور معتز فوده اختصاصي موارد البشرية خلال الورشة عرضًا تقديميًا تضمن شرحًا مفصلًا لمشروع الثقافة المؤسسية في القطاع العام ومراحل تنفيذه وأهميته وأهدافه ومحركات التحول فيه ، كما تضمن العرض طرق تقييم الثقافة المؤسسية السائدة وأدواتها وخطة التحول في مرحلة التطبيق والمتابعة والتقييم والتعلم والتحسين والاستدامة ، واختتم العرض المقدم بمجموعة برامج تعنى بتعزيز الثقافة المؤسسية ونشر قيمها والتوعية بها و برامج تعنى بتمكين الموظفين وتوجيههم وأخرى لتعزيز جاهزية المستقبل واستشرافه.

من جانبه شهدت فعاليات الورشة التوعوية عرضًا تقديميًا للعميد المتقاعد خضر آل خطاب تناول فيه حوارًا توعويًا حول القيم الإنسانية والمبادئ الأخلاقية والسلوكية التي يجب أن يتحلى بها الموظف الحكومي والتي تعد أساسًا في بناء العلاقات السليمة الإنسانية والمجتمعات الوظيفية المتعاونة لتعزيز الاحترام المتبادل وتحسين الأداء الوظيفي وخلق بيئة عمل صحية وإيجابية .

وشهد اختتام الورشة التوعوية تكريم رئيس مجلس المفوضين المهندس بسام السرحان ضيوف الهيئة المحاضرين تقديرًا لجهودهم وتعبيرًا عن الشكر والتقدير لإسهاماتهم الفاعلة وإنجاح هذه الورشة ، كما شهد تكريم مدير مديرية شؤون المستفيدين في الهيئة نظير تأهله للمراحل المتقدمة في برنامج تأهيل القيادات الحكومية .