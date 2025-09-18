بنك القاهرة عمان
بكين تهاجم نتنياهو وتفتح النار على عربات جدعون 2

57 ثانية ago
وطنا اليوم:فتحت الصين نيران الغضب على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ودعت إلى توخي قدر من الحكمة الدبلوماسية والسياسية، بدلًا من القوة العسكرية الممارسة في مدينة غزة عبر عملية “عربات جدعون 2″، وفق صحيفة “معاريف”.
وجاء موقف بكين ردًا على تصريحات نتنياهو، التي ادعى فيها أن “الصين تتعاون مع قطر في فرض حصار إعلامي على إسرائيل”، ملمحًا إلى “حملات دعائية مناوئة لإسرائيل باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في وسائل الإعلام، ومواقع التواصل الاجتماعي”.
ونقلت الصحيفة العبرية بيانًا رسميًا “حاد اللهجة”، صادرًا عن سفارة بكين في تل أبيب، أبدت فيه الحكومة الصينية اندهاشًا إزاء التصريحات الصادرة عن القيادة الإسرائيلية. 
وقال البيان إن “هذه الادعاءات تفتقر إلى أي أساس واقعي، وتضر بالعلاقات الصينية الإسرائيلية”.
وأعرب البيان عن قلق بكين البالغ، ورفضها بشدة الترويج لمثل هذه الادعاءات.
وتابع: “عندما تلقي إسرائيل مسؤولية الانتقادات الدولية على بعض مواقع التواصل الاجتماعي، ثم تحوِّل اللوم إلى الصين، فإنها تتعامل بشكل خاطئ مع المرض، وتوجه السهام إلى العنوان الخطأ، وتعطي انطباعًا مغلوطًا”.
ورفضت السفارة الصينية الربط بين تصرفات الصين والانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي، وقالت إن “المجتمع الدولي متحد في الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة”. 
وأكدت أن “إسرائيل بحاجة إلى حكمة سياسية ودبلوماسية، بدلًا من الاعتماد فقط على الأعمال العسكرية والقصف المتواصل”.
ووفق “معاريف”، فإن موقف الصين “الحاد” جاء عقب تصريحات نتنياهو، الاثنين الماضي، خلال اجتماع بالقدس مع وفد ضم حوالي 250 مشرِّعًًا في الكونغرس الأمريكي. 
وفي تصريحاته، قال نتنياهو: “هناك طرفان يعملان على إيقافنا، أحدهما الصين والآخر قطر، إنهما يُدبران هجومًا على إسرائيل، عبر وسائل التواصل الاجتماعي لدى الغرب بما في ذلك الولايات المتحدة”.
وأضاف نتنياهو، خلال الاجتماع، أن هذا الجهد يهدف إلى “إضعاف دعم الحلفاء” وفرض “حصار سياسي” على إسرائيل.
واستطرد بالقول: “هل نجحوا في خلق عزلة عالمية؟ كلا.. الولايات المتحدة معنا، وكذلك العديد من الدول الأخرى”، على حد تعبيره.


