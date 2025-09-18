بنك القاهرة عمان
تعديلات جديدة على مزاد الأرقام المميزة لتعزيز المشاركة ودعم صندوق الطالب

52 ثانية ago
وطنا اليوم:أعلنت لجنة بيع الأرقام المميزة والمشكلة من وزارة المالية وديوان المحاسبة وإدارة ترخيص السواقين والمركبات عن مراجعة تعليمات المزاد بصيغتها النهائية وإجراء جملة من التعديلات النهائية والتي تؤدّي إلى رفع مستوى المشاركة بما يعزّز العائد على صندوق دعم الطالب.
وقرّرت اللجنة اعتبار سعر المزايدة شاملاً لضريبة المبيعات وعدم إضافة أية مبالغ مالية على سعر أعلى مزايدة .
كما وقررت تعديل افتتاح المزاد ليصبح 1،5 مليون للأرقام الأحادية و 500 ألف دينار للأرقام الثنائية بحد أعلى و 250 ألف دينار لباقي الأرقام مع إبقاء السعر المستهدف للأرقام الأحادية على 3 ملايين دينار، وللجنة الحق والصلاحية في الإحالة لأعلى مزايد.
وأضافت اللجنة عدداً من الأرقام ذات ترميز الخانتين وتم طرحها بذات المزاد، فيما أتاحت اللجنة تسجيل ودفع مبلغ التأمين بشكل إلكتروني إضافة للطرق المعلن عنها سابقًا وذلك من خلال إنشاء حساب على البوابة الإلكترونية لإدارة ترخيص السواقين والمركبات على الرابط التالي https://eservices.dvld.gov.jo/
ولا تغيير على باقي تفاصيل المزاد والتي جرى نشرها سابقًا.


