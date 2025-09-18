المنتخب الوطني لكرة القدم يتقدم للمركز 62 عالميا

وطنا اليوم:حل المنتخب الوطني لكرة القدم، في المركز 62 عالميا، وفق التصنيف الصادر اليوم الخميس عن الاتحاد الدولي للعبة “فيفا”.

وتقدم المنتخب الوطني مركزين عن التصنيف الصادر الشهر الماضي الذي حل فيه منتخب النشامى في المركز 64، قبل أن يتقدم مركزين في التصنيف الجديد، خاصة وأن المنتخب تعادل في الفترة الأخيرة مع منتخب روسيا وديا بدون أهداف، قبل أن يحقق الفوز على منتخب الدومنيكان وديا أيضا بنتيجة 3-0، ما ساعد المنتخب على التقدم في التصنيف.

وتصدر المنتخب الإسباني صدارة المنتخبات العالمية، فيما حل منتخب فرنسا ثانيا والأرجنتين ثالثا وانجلترا رابعا والبرتغال خامسا والبرازيل سادسا.

وبات المنتخب الوطني لكرة القدم، يحظى بسمعة عالمية جيدة، في ظل النتائج اللافتة التي حققها أخيرا، والتي كان أبرزها التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026 في إنجاز غير مسبوق