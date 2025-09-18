بنك القاهرة عمان
التنسيب بتعيين الشرايري رئيساً لجامعة اليرموك والشلبي رئيساً لجامعة الطفيلة

48 ثانية ago
وطنا اليوم:قرر مجلس التعليم العالي في جلسته التي عقدها الخميس، برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي عزمي محافظة التنسيب بتعيين الأستاذ الدكتور مالك أحمد رفاعي الشرايري رئيساً لجامعة اليرموك لمدة أربع سنوات، وذلك اعتباراً من تاريخ صدور الإرادة الملكية السامية بالموافقة على هذا القرار.
كما قرر المجلس أيضاً التنسيب بتعيين الأستاذ الدكتور حسن محمد موسى الشلبي رئيساً لجامعة الطفيلة التقنية لمدة أربع سنوات، وذلك اعتباراً من تاريخ صدور الإرادة الملكية السامية بالموافقة على هذا القرار.


