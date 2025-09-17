بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. آراء واقلام

زيارة أمير قطر للأردن… دلالات ورسائل استراتيجية

17 سبتمبر 2025
زيارة أمير قطر للأردن… دلالات ورسائل استراتيجية

بقلم: عوني الرجوب
باحث وكاتب سياسي

تمثل زيارة أمير دولة قطر إلى المملكة الأردنية الهاشمية محطة مهمة في مسار العلاقات الثنائية، إذ تحمل أبعادًا سياسية واقتصادية تتجاوز الطابع البروتوكولي التقليدي. هذه الزيارة تأتي في مرحلة دقيقة يمر بها الإقليم، ما يمنحها أهمية خاصة على أكثر من مستوى.

العلاقات بين عمّان والدوحة أثبتت خلال السنوات الأخيرة قدرتها على تجاوز التباينات والانطلاق نحو آفاق أرحب من التعاون. فالأردن بما يمتلكه من موقع استراتيجي ودور محوري في القضايا العربية، وقطر بما تحوزه من ثقل اقتصادي واستثماري وإعلامي، يشكلان معًا ركيزة مهمة للتكامل الذي تحتاجه المنطقة في ظل التحديات المستمرة.

تحمل الزيارة أيضًا بُعدًا اقتصاديًا واضحًا، إذ تعكس دعم قطر المتواصل للاقتصاد الأردني واستقراره، وهو دعم يترجم عبر الاستثمارات والبرامج التنموية التي تلامس حياة الناس وتفتح مجالات جديدة للتعاون. هذا الجانب يعكس إدراكًا قطريًا لأهمية الأردن بوصفه دولة استقرار في منطقة مضطربة، كما يعكس تقدير الأردن لدور قطر في تحفيز التنمية وتعزيز فرص العمل.

ولا يمكن إغفال البعد الإقليمي لهذه الزيارة. فالقضية الفلسطينية وما يرتبط بها من تحديات في القدس والمقدسات الإسلامية تظل محورًا أساسيًا يجمع بين الموقفين الأردني والقطري. التنسيق بين البلدين في هذا الملف الحيوي يعزز من قوة الموقف العربي، ويؤكد على أن الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني لا يزال أولوية مشتركة.

كما تعكس الزيارة رغبة مشتركة في تعزيز العمل العربي المشترك في وقت يشهد فيه النظام الإقليمي حالة من التباين والانقسام. الأردن بسياساته المعتدلة وشبكة علاقاته المتوازنة، وقطر بدبلوماسيتها النشطة وتحالفاتها المتنوعة، يسعيان إلى بلورة صيغة تعاون تساهم في حفظ التوازن ودعم الاستقرار.

البعد الرمزي للزيارة لا يقل أهمية عن أبعادها الأخرى، فهي رسالة تؤكد أن العلاقات بين القيادتين في عمّان والدوحة ليست محكومة بالظروف العابرة، وإنما تقوم على أسس استراتيجية من الاحترام المتبادل والتكامل في الأدوار.

في المحصلة، تحمل زيارة أمير قطر للأردن رسائل متعددة مفادها أن البلدين ماضيان نحو ترسيخ شراكة متينة، وأن تعاونهما يتجاوز الإطار الثنائي ليشكل جزءًا من معادلة أشمل هدفها الاستثمار في الاستقرار، وتفعيل الدبلوماسية الحكيمة، وتحصين المنطقة أمام التحديات المتصاعدة


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
21:28

مندوباً عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشيرة المهيرات

20:38

الجنسيات الأجنبية ترفع استثماراتها ببورصة عمان والهند تتصدر القائمة

20:22

فريق طبي اردني ينقذ شاباً فلسطينيا تعرض لاصابة قاتلة من مستوطنين

20:12

التلهوني: تعديلات تشريعية لفك قيود تتعلق بالتوقيع الإلكتروني

19:57

تهديد إسباني بالانسحاب من المونديال بسبب إسرائيل

19:47

Orange Jordan Sponsors “Minecraft” Event to Boost Digital Innovation & Empower Youth

19:46

الأسواق الحرة الأردنية تحقق إنجازاً إقليمياً بافتتاح السوق الحرة جدة

19:44

حادثة الفلافل .. ارتفاع حالات التسمم بإربد إلى 42

19:35

استضافة الأردن لمؤتمر مكافحة الطائرات المسيّرة تعكس مكانته الإقليمية

19:18

الاتحاد الأوروبي يصرف 250 مليون يورو من برنامج المساعدة المالية الكلية للأردن

19:12

الأردن يتقدم إلى المرتبة 65 عالميا في مؤشر الابتكار العالمي

16:52

اتفاقية تعاون بين عمان الأهلية وجمعية الحسين للتدريب والدمج الشامل

وفيات
وفيات الأربعاء 17-9-2025وفيات الثلاثاء 16-9-2025وفيات الاثنين 15-9-2025وفيات الأحد 14-9-2025وفاة الشاب محمد زامل الجفيرات إثر سقوطه من جبل في ماعين/ مادبا