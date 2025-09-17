اتفاقية تعاون بين عمان الأهلية وجمعية الحسين للتدريب والدمج الشامل

بنك القاهرة عمان
17 سبتمبر 2025
وطنا اليوم:وقَّعت جامعة عمان الأهلية، ممثلة برئيسها الأستاذ الدكتور ساري حمدان، اتفاقية تعاون مع جمعية الحسين / مركز الأردن للتدريب والدمج الشامل، ممثلة بالمديرة التنفيذية السيدة آني أبو حنا، وذلك بحضور عميد كلية العلوم الطبية المساندة الأستاذ الدكتور غالب عريقات، والدكتور سعد النعسان رئيس قسمي العلاج الطبيعي والعلاج الوظيفي في الجامعة.
وتأتي هذه الاتفاقية في إطار تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات البحث العلمي والتدريب، وتبادل الخبرات الأكاديمية والمهنية، بما يسهم في خدمة قطاع الأطفال ذوي الإعاقة وتطوير برامج التدريب والتأهيل.
وبموجب الاتفاقية ، سيتم التعاون في تنظيم الأنشطة البحثية والتدريبية المشتركة، وتبادل الخبرات في مجالات التشخيص والتدريب والدمج التعليمي، إلى جانب إعداد البحوث التطبيقية، وتنظيم المؤتمرات العلمية وورش العمل المتخصصة.
كما تشمل الاتفاقية تدريب طلبة مرحلة البكالوريوس في تخصصي العلاج الطبيعي والعلاج الوظيفي داخل جمعية الحسين، وفق الأنظمة والتعليمات المعمول بها لدى الطرفين.
وفي هذا السياق، أكد الأستاذ الدكتور ساري حمدان أن توقيع الاتفاقية مع جمعية الحسين يأتي في إطار حرص الجامعة على مد جسور التعاون مع المؤسسات الوطنية الرائدة، بما يسهم في تعزيز البحث العلمي والتدريب العملي وتوفير بيئة تعليمية متقدمة للطلبة، بما ينعكس إيجابًا على خدمة المجتمع.
من جانبها، أعربت السيدة آني أبو حنا عن اعتزازها بالشراكة مع جامعة عمان الأهلية، مؤكدة أن هذه الاتفاقية ستسهم في دعم جهود الجمعية بمجالات التدريب والتأهيل والدمج، وتعزيز مستوى الخدمات المقدمة للأطفال ذوي الإعاقة، انسجامًا مع رسالة الجمعية في خدمة الإنسان والمجتمع.


