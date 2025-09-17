زين الأردن تحصد جائزة التميّز التكنولوجي في الشرق الأوسط 2025 عن مركزها الإقليمي لتخزين البيانات والمعلومات والتعافي من الكوارث

وطنا اليوم:حصدت شركة زين الأردن جائزة التميّز التكنولوجي في الشرق الأوسط Middle East” Excellence Award 2025″ وذلك عن مركزها الإقليمي لتخزين البيانات والمعلومات والتعافي من الكوارث The Bunker””، عن فئة مراكز البيانات لشركات الاتصالات في الشرق الأوسط، والتي منحتها مجلة Asian Business Review”” خلال حفل توزيع الجوائز في دبي بالإمارات العربية المتحدة.

ومُنحت شركة زين الأردن هذه الجائزة خلال الحفل الذي أقيم لتكريم عدد من الشركات المحلية والدولية الرائدة في قِطاع التكنولوجيا بمنطقة الشرق الأوسط، نظراً لتميّز مركزها الذي يُعد الأول من نوعه على مستوى المنطقة، والمجهّز بأحدث المواصفات والمعايير العالمية.

وبيّنت شركة زين الأردن بأن حصولها على هذه الجائزة يُجسّد مساهماتها المتواصلة بتعزيز موقع المملكة كمركز إقليمي للابتكار والتكنولوجيا، ويؤكد التزامها بدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مسيرة التحوّل الرقمي في المملكة بالإضافة إلى ترسيخ مكانة الشركة الريادية عبر تقديم الحلول الرقمية المتكاملة والخدمات النوعية التي تدعم مسيرة التحوّل الرقمي على المستويين المحلي والإقليمي. كما أكدت الشركة بأن مركزها يُشكّل وجهة إقليمية رائدة للاستفادة من خدمات استثنائية وفعّالة، ترتكز على بنية تحتية متطورة وفريدة تتيح حلول الذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية، وإنترنت الأشياء، والخدمات المُدارة، واستضافة البيانات الضخمة وحمايتها من الاختراقات السيبرانية، إضافة إلى حلول تخزين المعلومات والتعافي من الكوارث (Disaster Recovery) وضمان استمرارية الأعمال في مختلف الظروف، وبما يتماشى مع أفضل الممارسات والمعايير العالمية في مجال أمن المعلومات.

وأشارت زين الأردن إلى أن هذا التقدير يُمثل خطوة هامة في مسيرة الشركة واستراتيجيتها الرامية إلى دعم نمو الاقتصاد الرقمي، وتمكين التقنيات المتقدمة، وجذب الشركات العالمية للاستثمار في الأردن، إلى جانب تطوير وتعزيز البنية التحتية لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المستدامة في المملكة، لتواصل الشركة ومن خلال مظلتها للأعمال (زين أعمال)، توظيف التكنولوجيا لتيسير التحوّل الرقمي للمؤسسات والشركات في القطاعين العام والخاص، بمختلف أحجامها وطبيعة أعمالها، بما يواكب تطورات المستقبل الرقمي.

وتُعد جوائز Middle East Technology Excellence Awards من أبرز المنصات التي تحتفي بإنجازات الشركات المحلية والدولية، وتسلّط الضوء على ابتكاراتها ونموها الاستراتيجي ومساهمتها في تطوير المجتمعات وتعزيز الاقتصاد الرقمي في المنطقة.

يُشار إلى أن مركز زين الإقليمي حاصل على الشهادة الذهبية للاستدامة التشغيلية من المستوى الثالث Tier III Gold of” Operational Sustainability (TCOS)” من قِبل معهد Uptime الأمريكي المتخصص في تصنيف ودراسة وتقييم أداء مراكز البيانات العالمية ومرونتها واستدامتها وكفاءتها، ويقدم المركز خدمات تخزين البيانات والمعلومات والتعافي من الكوارث (Disaster Recovery) للمؤسسات الحكومية والشركات المحلية والإقليمية العاملة في مختلف القطاعات، كالقطاع المالي والصحي والتعليم والتأمين والطيران وغيرها، حيث يحتوي على غرف استضافة للخوادم (Colocation DC) منها ما هو مشتَرَك، وأخرى منفصلة وخاصة، بالإضافة إلى وجود مكاتب طوارىء يمكن استخدامها في حالة الحاجة لإدارة الأجهزة الخاصة بالشركة أو المؤسسة، والخدمات السحابية (Cloud Services) بمختلف أنواعها، كما يعتمد المركز على تقنية الألياف الضوئية التي تربط مركز البيانات بكابلات دولية، مما يسمح للشركات بالتوسّع والاستفادة من إمكانات النمو الدولية، كما يضمن استمرارية العمل بنسبة 99.982% وعدم الانقطاع، ففي حال حدوث أي خلل على أي من الأجهزة أو المعدات، فإن جهاز آخر سيقوم بنفس العمل دون أي تأثير.