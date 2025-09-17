الطيب رئيساً لهيئة رواد الحركة الرياضية والشبابية الأردنية للعامين القادمين

وطنا اليوم:منحت الهيئة العامة لهيئة رواد الحركة الرياضية والشبابية الأردنية ثقتها بالفريق أول الركن المتقاعد د. غازي الطيبب رئيساً للمرحلة القادمة التي تمتد لعامين.

وشهد الاجتماع الانتخابي لهيئة الرواد الذي اقيم أمس (الثلاثاء) في قاعة بيت شباب العاصمة منافسة قوية على المقاعد الثمانية المخصصة لعضوية مجلس الإدارة، حيث كان الفوز من نصيب الرواد: د. نايف سعادة (46 صوتاً)، رفيق جودت (44 صوتاً)، علي المنها (35 صوتاً)، وقاص التال (35 صوتاً)، محمد قدري حسن (33 صوتاً)، د. نجم الدين البهتيني (27 صوتاً) حكم جرار (26 صوتاً)، احمد شحادة (25 صوتاً)، وفاز بالمقاعد الاحتياط من خلال القرعة كل من: عبدالعزيز أبو علفا – احتياطي أول (25 صوتاً)، د. هاشم الكيلاني – احتياطي ثاني (25 صوتاً)، عبداللطيف التلي – احتياطي ثالث (25 صوتاً)، بينما حصل نايف الحياري على (21 صوتاً) ود. ابراهيم بني سلامه على (13 صوتاً).

وأشرف على الانتخبات التي شارك فيها (58) رائداً رئيس قسم الأندية في مديرية شباب العاصمة السيد محمود الكيلاني وكادره المعاون بكفاءة عالية.

وأكد الطيب أن الهيئة تشكل انموذجا وطنيا صادقا للعمل والعطاء والإنجاز وترسيخ القيم الوطنية الأردنية السامية والمواطنة الصالحة والانتماء الوطني الحقيقي استكمالا لمسيرة العطاء الأردني استنادا إلى إرث وطني هاشمي متدفق وثوابت وطنية راسخة وتجذر المبادئ الأردنية الثابتة والراسخة في القطاع الرياضي بما يلبي طموحات جلالة الملك عبدالله الثاني .

وعبر د. غازي الطيب عن سعادته بثقة الهيئة العامة، واعداً الجميع بتنفيذ خطة طموحة لتفعيل دور الهيئة الإدارية والهيئة العامة، وفق منهجيات وخطط واولويات عمل مدروسه بدقه وعناية لتطوير أداء الهيئة لتكون منارة رياضية تلبي طموحات وآمال الجميع مقدراً دعم واهتمام سمو الأمير فيصل بن الحسين رئيس اللجنة الأولمبية الأردنية والفارسة الهاشمية سمو الأميرة هيا بنت الحسين رئيسة رابطة اللاعبين الأردنيين الدوليين الثقافية واهتمام وزير الشباب السيد رائد العدوان بدعم مسيرة الهيئة.

وأكد الطيب على حرص الهيئة في المرحلة القادمة على التفاعل مع الجهات ذات الصلة الاختصاص، كما أثنى الطيب على الروح الرياضية التي سادت أجواء الاجتماع الانتخابي والمنافسة الشريفة بين أسرة الهيئة

وكان الاجتماع الانتخابي شهد إقرار الهيئة العامة للتقرير الإداري عن المرحلة السابقة الذي أعده الزميل محمد قدري حسن أمين السر السابق، وإقرار التقرير المالي والميزانية عن العامين السابقين المقدمة من رفيق جدوت أمين الصندوق السابق، كما تم اعتماد مؤسسة جهد الاستشارية للتدقيق مدققاً حسابياً وقانونياً للهيئة.