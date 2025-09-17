وزارة الشباب تخفض قيمة بدل استخدام الملاعب الخماسية

وطنا اليوم:أعلنت وزارة الشباب عن تعديل التعليمات المالية لصندوق دعم الحركة الشبابية والرياضية المتعلقة في بدل استخدام المرافق، حيث تم تخفيض كلفة بدل خدمات الملاعب الخماسية الموجودة في الصالات والمجمعات الرياضية والمراكز الشبابية ومعسكرات وبيوت الشباب بما نسبته من 50-75% ليصبح المبلغ 5 دنانير على الساعة الواحدة، بدلاً من 10 دنانير و 15 ديناراً .

وتأتي هذه الخطوة بإيعاز من وزير الشباب رائد العدوان، لتمكين الشباب من استخدام المرافق الرياضية لا سيما الملاعب الخماسية، التي تشهد طلبا واسعا بين الشباب لإقامة مبارياتهم.