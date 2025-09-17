بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رياضة

وزارة الشباب تخفض قيمة بدل استخدام الملاعب الخماسية

17 سبتمبر 2025
وزارة الشباب تخفض قيمة بدل استخدام الملاعب الخماسية

وطنا اليوم:أعلنت وزارة الشباب عن تعديل التعليمات المالية لصندوق دعم الحركة الشبابية والرياضية المتعلقة في بدل استخدام المرافق، حيث تم تخفيض كلفة بدل خدمات الملاعب الخماسية الموجودة في الصالات والمجمعات الرياضية والمراكز الشبابية ومعسكرات وبيوت الشباب بما نسبته من 50-75% ليصبح المبلغ 5 دنانير على الساعة الواحدة، بدلاً من 10 دنانير و 15 ديناراً .
وتأتي هذه الخطوة بإيعاز من وزير الشباب رائد العدوان، لتمكين الشباب من استخدام المرافق الرياضية لا سيما الملاعب الخماسية، التي تشهد طلبا واسعا بين الشباب لإقامة مبارياتهم.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
21:28

مندوباً عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشيرة المهيرات

20:38

الجنسيات الأجنبية ترفع استثماراتها ببورصة عمان والهند تتصدر القائمة

20:22

فريق طبي اردني ينقذ شاباً فلسطينيا تعرض لاصابة قاتلة من مستوطنين

20:12

التلهوني: تعديلات تشريعية لفك قيود تتعلق بالتوقيع الإلكتروني

19:57

تهديد إسباني بالانسحاب من المونديال بسبب إسرائيل

19:47

Orange Jordan Sponsors “Minecraft” Event to Boost Digital Innovation & Empower Youth

19:46

الأسواق الحرة الأردنية تحقق إنجازاً إقليمياً بافتتاح السوق الحرة جدة

19:44

حادثة الفلافل .. ارتفاع حالات التسمم بإربد إلى 42

19:35

استضافة الأردن لمؤتمر مكافحة الطائرات المسيّرة تعكس مكانته الإقليمية

19:23

زيارة أمير قطر للأردن… دلالات ورسائل استراتيجية

19:18

الاتحاد الأوروبي يصرف 250 مليون يورو من برنامج المساعدة المالية الكلية للأردن

19:12

الأردن يتقدم إلى المرتبة 65 عالميا في مؤشر الابتكار العالمي

وفيات
وفيات الأربعاء 17-9-2025وفيات الثلاثاء 16-9-2025وفيات الاثنين 15-9-2025وفيات الأحد 14-9-2025وفاة الشاب محمد زامل الجفيرات إثر سقوطه من جبل في ماعين/ مادبا