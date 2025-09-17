افتتاح سياسي لأبطال أوروبا.. مدريد ضد فلسطين وتضامن بلباو

وطنا اليوم:شهد اليوم من الأول من بطولة دوري أبطال أوروبا، رسائل سياسية مضادة، حول القضية في الفلسطينية، في ملاعب أوروبا، وتحديدا إسبانيا.

في المباراة الأولى للبطولة، أظهرت جماهير أتلتيك بلباو الإسباني، دعما قويا لفلسطين، برفع عبارة كبيرة عند دخول اللاعبين لأرضية الملعب.

ورفعت جماهير بلباو لافتة كتب عليها: “من اليوم وحتى آخر يوم.. سنبقى بجانبكم”، بينما لونت الجماهير العبارة بألوان العلم الفلسطيني.

يذكر أن بلباو واجه أرسنال، في مشاركته المرتقبة الأولى في أبطال أوروبا، منذ أعوام عديدة.

مدريد تمنع الدعم الفلسطيني

أما في العاصمة الإسبانية مدريد، فالتوجه كان مختلفا تماما.

الأمن العام في استاد سانتياغو بيرنابيو، التابع لريال مدريد، منع جماهير الفريق الضيف، مارسيليا الفرنسي، من إدخال لوحة تدعم فيها فلسطين، كما منعت الأعلام الفلسطينية التي أحضرتها جماهير مارسيليا.

وأحدثت القضية جدلا على بوابات الملعب، ووفقا للصحافة الإسبانية، أبلغ رجال الأمن عناصر جمهور مرسيليا: “لن تدخل الملعب حاملا علم فلسطين”، مما أجبر الكثيرين على إلقاء الأعلام في حاويات الملعب.