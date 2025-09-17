لبنان يُسقط صفة نازح عن السوريين ومراجعة لشروط الإقامة

وطنا اليوم:مع تراجع أعداد النازحين السوريين في لبنان نتيجة توافر شروط العودة الآمنة إلى سوريا بعد سقوط النظام السوري السابق، تتجه السلطات اللبنانية خلال الأشهر المقبلة الى إسقاط صفة “نازح” عن أي سوري موجود على الأراضي اللبنانية، لانتفاء كل الأسباب التي كانت تجعل منه نازحاً.

فقد أوضح نائب رئيس الحكومة طارق متري أن أعداد العائدين من النازحين السوريين ألى بلدهم في ارتفاع مستمر، ومن المتوقع أن تبقى هذه الوتيرة لأشهر عدة”.

إجازة عمل وإقامة

كما كشف “أنه بعد توافر شروط العودة لمن يرغب، ستقوم وزارة العمل بمراجعة شروط منح إجازات العمل للسوريين المقيمين في لبنان. وفي مرحلة لاحقة، سيُعاد النظر في أوضاع جميع السوريين المقيمين على الأراضي اللبنانية، بحيث يُمنح من يستوفي الشروط القانونية إجازة عمل وإقامة”.

أما من لا تتوافر فيه الشروط، “فسيُطلب منه مغادرة الأراضي اللبنانية وفق القوانين النافذة، من دون اللجوء إلى القوة”.

“نتواصل مع الحكومة السورية”

إلى ذلك، قال نائب رئيس الحكومة “نحن نشجّع عودة النازحين السوريين ونعمل على حثّها بالتعاون مع المنظمات الدولية والحكومة السورية”.

كما أوضح أن “الهدف تنظيم الوضع القانوني والإداري للنازحين بما يساهم في معالجة الجزء الأكبر من المشكلة.” وأضاف أنه ” كما في كل بلدان العالم، هناك من يقيم بطرق غير شرعية، ومن الصعب تحديد الأعداد بدقة”.

ضبط الحدود

كذلك تحدّث متري عن “إجراءات أمنية لضبط الحدود من الجانبين، بهدف الحدّ من الدخول غير الشرعي”.

كما لفت إلى أن وزارة العمل ستبدأ خلال الأشهر المقبلة، وربما مع بداية العام الجديد، بتشديد ضبط إجازات العمل”. وتابع قائلا “عندها، وبعد عودة قسم كبير من السوريين إلى بلادهم، ستصبح العملية أكثر تنظيماً وانضباطاً، وفق القوانين، ومن دون احتكاكات أو استخدام للعنف”.

وكانت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أعلنت الأسبوع الماضي، عودة حوالي 300 لاجئاً سورياً طوعاً ضمن برنامج العودة المسهّل من قبلها والمنظمة الدولية للهجرة، بالتعاون مع المديرية العامة للأمن العام اللبناني. فيما أعرب أكثر من 114 ألف آخرين عن رغبتهم بالانضمام إلى برنامج العودة الطوعية المدعوم أممياً.

كما أعدت الأمم المتحدة خطة تُقدّم حوافز مالية للنازحين، مع تغطية تكاليف النقل واعفاء من رسوم الحدود.

بدورها أوضحت وزارة الشؤون الاجتماعية اللبنانية مؤخرا “أنه جرى إغلاق 162 ألف ملف للنازحين السوريين الذين غادروا لبنان، وأن هناك 71 ألف طلب إضافي”، مؤكدة أن الجانب السوري متعاون في ملف العودة.