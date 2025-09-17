فبراير الأسود .. مسلسل يستعيد أسوأ ذكريات السعوديين

وطنا اليوم:حالة من التفاعل الجماهيري اللافت حصدها المسلسل السعودي المرتقب “فبراير الأسود” بمجرد عرض حلقاته الأولى عبر منصة “شاهد” والذي يعد أحد أكثر الأعمال انتظارا في الآونة الأخيرة نظرا لموضوعه الذي يستعيد “أسوأ الذكريات” لدى كثير من المواطنين السعوديين.

تتمثل تلك الذكرى التي تعد محور أحداث العمل في انهيار سوق الأسهم السعودي في شهر فبراير عام 2006 ، حيث هبطت مؤشرات البورصة على نحو غير مسبوق أدى إلى خسارة جماعية فادحة تقدر بنحو 327 مليار دولار وفقدان مئات الآلاف لأموالهم ومداخرتهم.

يدور المسلسل في جو من الكوميديا السوداء تصنع من حدث قاس أو مأساوي مادة للفكاهة على طريقة “شر البلية ما يضحك”، فثمة شخص غامض يظهر فجأة عام 2004 بعد غياب ويلاحظ اهتمام جارف من جانب جميع الطبقات والشرائح والأعمار بالمضاربة في البورصة.

يستغل تلك “الرغبة الجماعية” في البحث عن مصدر دخل سهل وآمن والتي يعزف عليها ببراعة المحتالون في كل مكان بالعالم، وبالفعل يوقع الكثيرون في شراكه بذكاء وباستخدام حيل مدهشة وغير تقليدية.

يطرح المسلسل قضايا إنسانية مثل حب المال وعدم الاكتفاء منه والتداعيات الفردية والعائلية القاسية التي اكتوى بنارها الآلاف ممن استدانوا من البنوك أو باعوا سيارتهم ليلحقوا بموجة صعود سوق الأسهم في الفترة من 2003 حتى 2006.

تأتي تلك الأفكار بشكل غير مباشر، حتى لا يتحول العمل إلى محاضرة مملة، من خلال حبكة تعتمد على تصاعد الأحداث والمعركة الشرسة بين الطمع والقناعة التي تشتعل داخل نفوس كثيرين.

وأثار وجود الفنان ناصر القصبي على رأس فريق العمل حالة من الحماسة الشديدة لدى الجمهور بسبب قدرته على المزج بين الكوميديا والدراما الاجتماعية في توازن دقيق يمنح العمل خفة ظل مع رسائل اجتماعية ونفسية وفلسفية.

ويضم فريق التمثيل كذلك حبيب الحبيب، سناء بكر يونس، جنات الرهبيني، بشير الغنيم، خالد الفراج، وعبدالمجيد الرهيدي، وهو من تأليف ناصر العزاز، وإخراج عمرو صلاح.