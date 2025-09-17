الصحة: أتمتة الشهادات الصحية خفضت حالات التسممات المرتبطة بالغذاء

وطنا اليوم:أكد مدير إدارة الأوبئة في وزارة الصحة الدكتور أيمن المقابلة، أن عملية أتمتة الشهادات الصحية من قبل وزارة الصحة ساهمت في انخفاض حالات التسممات المرتبطة بالغذاء في المملكة بشكل عام.

وقال ، إن أغلب حالات التسمم التي سجلت في المملكة هذا العام كانت سببها الماء وليس الغذاء.

وبين المقابلة أن آخر حالات التسمم الغذائي التي شهدتها المملكة كانت في محافظة عجلون، وتبين أنها مرتبطة بالماء وليس بالغذاء، مشيرا إلى أنه خلال موسم الصيف الحالي لم يتم تسجيل حالات تسمم غذائي بأعداد كبيرة كما كان يحدث في السنوات الماضية.

وحول حادثة التسمم التي حصلت بين طلبة مدارس في إريد، أكد المقابلة أنها كانت في مدرستين (أساسية وإعدادية)، حيث بلغ العدد الإجمالي 23 حالة تم ادخال 8 حالات إلى المستشفيات للمراقبة، مؤكداً أن جميع الحالات مستقرة.

وقال إن أساب حادثة التسمم سجلت بحق مطعم فلافل تبين أنه غير مرخص، وأن العاملين فيه لا يحملون شهادات صحة صادرة عن وزارة الصحة، الأمر الذي استدعى إغلاق المطعم.