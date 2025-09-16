بنك القاهرة عمان
جامعة فيلادلفيا: نقف صفًا واحدًا خلف القيادة في دعم قطر

16 سبتمبر 2025
جامعة فيلادلفيا: نقف صفًا واحدًا خلف القيادة في دعم قطر

وطنا اليوم:تُعرب جامعة فيلادلفيا عن اعتزازها بالموقف الثابت والمشرّف الذي عبّر عنه جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، حفظه الله ورعاه، والذي شدّد فيه على وقوف الأردن إلى جانب دولة قطر الشقيقة في مواجهة العدوان الغاشم.
وإذ تجدد الجامعة وقوفها خلف القيادة الهاشمية الحكيمة، فإنها تؤكد أن هذه المواقف النبيلة تعبّر عن التزام الأردن الثابت بالدفاع عن قضايا الأمتين العربية والإسلامية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية للعرب جميعًا، كما تدين بشدة أي اعتداء يستهدف أمن واستقرار الشعوب العربية الشقيقة.
وتؤكد الجامعة أن الوقوف إلى جانب الأشقاء في قطر في وجه أي عدوان يُعدّ تجسيدًا لعمق العلاقات الأخوية التي تربط الشعبين الشقيقين، ويعكس روح التضامن العربي.
سائلين المولى عز وجل أن يحفظ الأردن وقيادته الهاشمية، وأن ينعم على أشقائنا في قطر والأمة العربية جمعاء بمزيد من الأمن والاستقرار


