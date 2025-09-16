بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رياضة

قرطبة الإسباني يعلن ضم المهاجم الأردني ناصر الدجاني

16 سبتمبر 2025
قرطبة الإسباني يعلن ضم المهاجم الأردني ناصر الدجاني

وطنا اليوم:أعلن نادي قرطبة الإسباني تعاقده مع المهاجم الأردني الشاب ناصر الدجاني، والبالغ من العمر 18 عاما، قادما من صفوف عمّان اف سي، بعد اتفاقية التعاون بين الطرفين التي جرى توقيعها.
ونشر الدجاني عبر حسابه الرسمي على “انستغرام”: “الحلم أصبح حقيقة، فخور وممتن للغاية لتوقيع أول عقد احترافي لي مع قرطبة.. هيا بنا إلى العمل”.
ويلعب قرطبة بدوري الدرجة الثانية الإسباني، حيث خاض الفريق حتى الآن 5 مباريات جمع من خلالها 4 نقاط، فيما من المتوقع أن يبدأ الدجاني مسيرته في إسبانيا مع الفريق الشاب لنادي قرطبة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
21:28

مندوباً عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشيرة المهيرات

20:38

الجنسيات الأجنبية ترفع استثماراتها ببورصة عمان والهند تتصدر القائمة

20:22

فريق طبي اردني ينقذ شاباً فلسطينيا تعرض لاصابة قاتلة من مستوطنين

20:12

التلهوني: تعديلات تشريعية لفك قيود تتعلق بالتوقيع الإلكتروني

19:57

تهديد إسباني بالانسحاب من المونديال بسبب إسرائيل

19:47

Orange Jordan Sponsors “Minecraft” Event to Boost Digital Innovation & Empower Youth

19:46

الأسواق الحرة الأردنية تحقق إنجازاً إقليمياً بافتتاح السوق الحرة جدة

19:44

حادثة الفلافل .. ارتفاع حالات التسمم بإربد إلى 42

19:35

استضافة الأردن لمؤتمر مكافحة الطائرات المسيّرة تعكس مكانته الإقليمية

19:23

زيارة أمير قطر للأردن… دلالات ورسائل استراتيجية

19:18

الاتحاد الأوروبي يصرف 250 مليون يورو من برنامج المساعدة المالية الكلية للأردن

19:12

الأردن يتقدم إلى المرتبة 65 عالميا في مؤشر الابتكار العالمي

وفيات
وفيات الأربعاء 17-9-2025وفيات الثلاثاء 16-9-2025وفيات الاثنين 15-9-2025وفيات الأحد 14-9-2025وفاة الشاب محمد زامل الجفيرات إثر سقوطه من جبل في ماعين/ مادبا