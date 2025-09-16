قرطبة الإسباني يعلن ضم المهاجم الأردني ناصر الدجاني

وطنا اليوم:أعلن نادي قرطبة الإسباني تعاقده مع المهاجم الأردني الشاب ناصر الدجاني، والبالغ من العمر 18 عاما، قادما من صفوف عمّان اف سي، بعد اتفاقية التعاون بين الطرفين التي جرى توقيعها.

ونشر الدجاني عبر حسابه الرسمي على “انستغرام”: “الحلم أصبح حقيقة، فخور وممتن للغاية لتوقيع أول عقد احترافي لي مع قرطبة.. هيا بنا إلى العمل”.

ويلعب قرطبة بدوري الدرجة الثانية الإسباني، حيث خاض الفريق حتى الآن 5 مباريات جمع من خلالها 4 نقاط، فيما من المتوقع أن يبدأ الدجاني مسيرته في إسبانيا مع الفريق الشاب لنادي قرطبة.