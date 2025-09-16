صحة غزة: ارتفاع إجمالي وفيات سوء التغذية إلى 428 شهيدا بينهم 146 طفلا

وطنا اليوم:في ظل كارثة إنسانية متفاقمة، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن تسجيل وفيات جديدة بسبب المجاعة وسوء التغذية، محذرةً في الوقت ذاته من أن ما تبقى من مستشفيات عاملة في مدينة غزة يواجه ضغطاً هائلاً ينذر بانهياره.

حصيلة مأساوية لضحايا الجوع

وأوضحت الوزارة في بيانها اليومي، أنها سجلت خلال الـ 24 ساعة الماضية 3 حالات وفاة جديدة ناجمة عن الجوع الشديد، من بينهم طفل واحد. وبهذا، يرتفع العدد الإجمالي لشهداء سوء التغذية والجفاف في القطاع إلى 428 شهيداً، بينهم 146 طفلاً.

وأشار البيان إلى أنه منذ إعلان التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC) عن وجود مجاعة رسمياً في غزة، تم توثيق 150 حالة وفاة، من ضمنها 31 طفلاً.

قطاع صحي يلفظ أنفاسه الأخيرة

ووجهت وزارة الصحة نداء استغاثة عاجلاً، مؤكدةً أن أقسام الطوارئ في مستشفيات مدينة غزة تشهد ازدحاماً شديداً يفوق قدرتها الاستيعابية. وأضافت أن الطواقم الطبية المنهكة تكافح لإنقاذ الأرواح “ضمن أرصدة مستنزفة من الأدوية الأساسية والمستهلكات الطبية المنقذة للحياة”.

ومما يفاقم الأزمة، النقص الحاد في وحدات الدم ومكوناته، الأمر الذي يجعل التدخلات الطارئة لإنقاذ حياة الجرحى والمصابين مهمة شبه مستحيلة، ويرفع من خطورة وضعهم الصحي