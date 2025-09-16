بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

صحة غزة: ارتفاع إجمالي وفيات سوء التغذية إلى 428 شهيدا بينهم 146 طفلا

16 سبتمبر 2025
صحة غزة: ارتفاع إجمالي وفيات سوء التغذية إلى 428 شهيدا بينهم 146 طفلا

وطنا اليوم:في ظل كارثة إنسانية متفاقمة، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن تسجيل وفيات جديدة بسبب المجاعة وسوء التغذية، محذرةً في الوقت ذاته من أن ما تبقى من مستشفيات عاملة في مدينة غزة يواجه ضغطاً هائلاً ينذر بانهياره.

حصيلة مأساوية لضحايا الجوع
وأوضحت الوزارة في بيانها اليومي، أنها سجلت خلال الـ 24 ساعة الماضية 3 حالات وفاة جديدة ناجمة عن الجوع الشديد، من بينهم طفل واحد. وبهذا، يرتفع العدد الإجمالي لشهداء سوء التغذية والجفاف في القطاع إلى 428 شهيداً، بينهم 146 طفلاً.
وأشار البيان إلى أنه منذ إعلان التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC) عن وجود مجاعة رسمياً في غزة، تم توثيق 150 حالة وفاة، من ضمنها 31 طفلاً.

قطاع صحي يلفظ أنفاسه الأخيرة
ووجهت وزارة الصحة نداء استغاثة عاجلاً، مؤكدةً أن أقسام الطوارئ في مستشفيات مدينة غزة تشهد ازدحاماً شديداً يفوق قدرتها الاستيعابية. وأضافت أن الطواقم الطبية المنهكة تكافح لإنقاذ الأرواح “ضمن أرصدة مستنزفة من الأدوية الأساسية والمستهلكات الطبية المنقذة للحياة”.
ومما يفاقم الأزمة، النقص الحاد في وحدات الدم ومكوناته، الأمر الذي يجعل التدخلات الطارئة لإنقاذ حياة الجرحى والمصابين مهمة شبه مستحيلة، ويرفع من خطورة وضعهم الصحي


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
21:28

مندوباً عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشيرة المهيرات

20:38

الجنسيات الأجنبية ترفع استثماراتها ببورصة عمان والهند تتصدر القائمة

20:22

فريق طبي اردني ينقذ شاباً فلسطينيا تعرض لاصابة قاتلة من مستوطنين

20:12

التلهوني: تعديلات تشريعية لفك قيود تتعلق بالتوقيع الإلكتروني

19:57

تهديد إسباني بالانسحاب من المونديال بسبب إسرائيل

19:47

Orange Jordan Sponsors “Minecraft” Event to Boost Digital Innovation & Empower Youth

19:46

الأسواق الحرة الأردنية تحقق إنجازاً إقليمياً بافتتاح السوق الحرة جدة

19:44

حادثة الفلافل .. ارتفاع حالات التسمم بإربد إلى 42

19:35

استضافة الأردن لمؤتمر مكافحة الطائرات المسيّرة تعكس مكانته الإقليمية

19:23

زيارة أمير قطر للأردن… دلالات ورسائل استراتيجية

19:18

الاتحاد الأوروبي يصرف 250 مليون يورو من برنامج المساعدة المالية الكلية للأردن

19:12

الأردن يتقدم إلى المرتبة 65 عالميا في مؤشر الابتكار العالمي

وفيات
وفيات الأربعاء 17-9-2025وفيات الثلاثاء 16-9-2025وفيات الاثنين 15-9-2025وفيات الأحد 14-9-2025وفاة الشاب محمد زامل الجفيرات إثر سقوطه من جبل في ماعين/ مادبا