انطلاق أعمال مؤتمر ومعرض مكافحة وكشف الطائرات المسيرة في الأردن

وطنا اليوم:انطلقت في العاصمة عمّان اليوم، أعمال مؤتمر ومعرض مكافحة وكشف الطائرات المسيرة بمشاركة نحو 44 دولة، بتنظيم من شركة SAE Media Group وبشراكة استراتيجية مع “JODDB” – المركز الأردني للتصميم والتطوير – وبرعاية القوات المسلحة الأردنية.

وافتتح أعمال المؤتمر رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، بحضور وزير الاستثمار ومديرَي الأجهزة الأمنية.

وأكد المتحدثون أن الانتشار الواسع للطائرات المسيرة التجارية وغير التجارية، وما يرافقه من استخدامات غير مشروعة في التهريب ونقل الأسلحة والمخدرات، فرض الحاجة إلى تطوير أنظمة وتقنيات متقدمة للكشف والمواجهة.

المهندس أحمد الزيود، مدير مشاريع مضادات الطائرات المسيرة في “JODDB”، أوضح في مقابلة عبر إذاعة جيش أف أم، أن المركز الأردني للتصميم والتطوير نجح في تصميم وتطوير أنظمة متكاملة للكشف والتشويش على الطائرات المسيرة، تستخدمها القوات المسلحة الأردنية والدفاع الجوي على الحدود وفي الداخل.

وبين الزيود أن هذه الأنظمة تعتمد على رصد الترددات وتحديد موقع المشغل ونوع الحمولة، بما يتيح إسقاط الطائرات المشبوهة في مناطق آمنة.

وأشار إلى أن هذه التقنيات أثبتت فعاليتها ميدانيا، خاصة في عمليات مكافحة تهريب المخدرات والأسلحة عبر الحدود، مؤكدا أن عملية التطوير مستمرة لمواكبة التحديثات المتسارعة في صناعة الطائرات المسيرة، إذ تظهر ترددات جديدة كل عدة أشهر، تتطلب حلولا مضادة محدثة أيضا.

من جهته، قال المهندس راتب أبو الراغب، المتحدث الرسمي باسم “JODDB”، ورئيس دائرة المبيعات واستراتيجية الأعمال إن المؤتمر يطلق أول نسخة بالشرق الاوسط وشملال إفريقيا، من المؤتمر بعد عقده في أوروبا وأمريكا، مشيرا إلى وجود 25 متحدث من عدة دول يسمح الإطلاع على تجاربها بمعرفة اتجاهات السوق، وخطر المسيرات، وربط الإبداع بالأمن، إضافة إلى جلسات حول التشريعات والأنظمة الخاصة بهذا المجال.

ويهدف المؤتمر وفق قوله إلى استعراض آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا في مجال الأمن والدفاع ضد الطائرات المسيرة، وتبادل الخبرات بين الدول المشاركة، في ظل تنامي التحديات الأمنية المرتبطة باستخدام هذه الطائرات بشكل غير مشروع.

من جانبه، أعرب مدير عام شركة SAE Media Group، مايلز ديكسون، عن اعتزازه بالتعاون مع المركز الأردني للتصميم والتطوير، مؤكداً أن المؤتمر يشكّل منصة مهمة تجمع المهتمين الإقليميين والدوليين لتبادل أحدث الاستراتيجيات والتقنيات في مواجهة التهديدات المتزايدة للطائرات المسيّرة.

وعلى هامش الافتتاح، جال اللواء الركن الحنيطي في المعرض المرافق للمؤتمر، وأطلع على جناح المركز الذي يعرض أحدث أنظمة ومنتجات مكافحة الطائرات المسيّرة المطوّرة محلياً.

وحضر الافتتاح عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية والمسؤولين، إضافة إلى وفود رسمية وسفراء وملحقين عسكريين وخبراء من مختلف دول العالم