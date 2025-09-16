تحذير من التعامل مع الإعلانات المضللة لما يسمى صندوق الحظ

وطنا اليوم:حذرت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، من التعامل مع إعلانات مضللة لما يسمى “صندوق الحظ” والتي يُروج لها عبر صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تدعي هذه الإعلانات وجود جوائز قيمة داخل هذه الصناديق (مبالغ نقدية، أجهزة خلوية، وغيرها من الجوائز) وأن المشتري سيكون مؤهلا للفوز بها.

وقال الناطق الإعلامي للوزارة ينال البرماوي في تصريح صحفي، إنّ وزارة الصناعة والتجارة والتموين تلقت شكاوى من مواطنين حيال ذلك وأن هذه الجوائز مضللة والقيمة الفعلية للصندوق غير مساوية لسعر التكلفة المدفوعة من قبلهم ما ألحق أضرارا مادية بالأشخاص المتعاملين معها.

وأضاف أن هذه الممارسات مخالفة للتشريعات النافذة والتي تمنع تقديم الجوائز بهذه الطريقة المضللة وتعتبر من السلوكيات التي تضر بالمواطن الأردني مشيرا إلى أن الوزارة ستقوم بمتابعة تلك المنصات وأي شكاوى ترد إليها بالتنسيق مع الجهات المختصة وذات العلاقة واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم من يقوم على تلك الإعلانات والحملات الترويجية المضللة وإحالتهم إلى القضاء.

ودعا البرماوي المواطنين لعدم المشاركة في تلك الحملات والتفاعل معها وعدم دفع أي مبالغ نقدية لشراء هذه الصناديق المضللة والإبلاغ عن هذه الإعلانات عبر تطبيق الواتساب على الأرقام (0797527819 / 0797527832).

وقال إن قانون الصناعة والتجارة وقانون حماية المستهلك والتشريعات ذات العلاقة تجرم هذه الأفعال غير المشروعة حيث يعاقب كل من يقدم عليها بغرامة مالية من (1000) ألف دينار إلى (10000) عشرة آلاف دينار أو بالحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر أو بكلتا العقوبتين معا.