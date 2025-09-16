في ذكرى زواجهما.. جاستن وهايلي بيبر يشاركان قواعد عائلتهما

وطنا اليوم:احتفل جاستن بيبر بالذكرى السابعة لزواجه من هايلي بيبر بطريقة مميزة، من خلال مشاركة مجموعة من القيم والمبادئ التي تُشكّل أساس “عائلة بيبر”.

وتضمنت هذه القائمة العائلية قواعد تُركّز على تبني نمط حياة مستدام، وتقدير الزمن، والابتكار من أجل تحسين التجربة الإنسانية، بالإضافة إلى العطاء واحترام الآخرين بالوقت والمال والتقدير.

كما شددت القواعد على أهمية التعامل مع الصحة الجسدية والعقلية كأمانة، والنظر إلى الحياة كنعمة تستحق الامتنان يومياً، مع احترام كرامة البشر.

يُذكر أن جاستن وهايلي تزوجا مدنيا في نيويورك بتاريخ 13 سبتمبر 2018، قبل أن يُقيما حفل زفاف كبيرا حضره أكثر من 150 مدعوا في كارولاينا الجنوبية.

وجدد الثنائي عهود زواجهما لاحقا، وأعلنا في مايو 2024 انتظارهما لمولودهما الأول، الذي أطلقا عليه اسم جاك بلوز بيبر، ووُلد في أغسطس من العام نفسه.