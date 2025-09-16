الشيخ ضيف القلاب : موقف الملك موقف عروبي إسلامي واضح من قائد شجاع

وطنا اليوم:كلمة جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم في القمة العربيةالمنعقدة في الدوحة اليوم، تمثل رسائل تهديد و تحذير واضحه للعدو الاسرائيلي وحكومته المتطرفة في حال استمرّت في تماديها واعتداءها على سيادة الدول العربية والإسلامية.

كما تضمن رسائل واضحة لدول ومؤسسات صنع القرار مفادها ان تمادي حكومة الاحتلال سببه غض هذه الدول والمؤسسات عن الانتهاكات الاسرائيلية مما جعلها تشعر بأنها فوق القانون.

وايضاً احتوت كلمة جلالته على دعوة واضحة للدول الإسلامية والعربية لتوحيد الجهود ومراجعة الأدوات ليكون الرد على دولة الاحتلال واضحاً، حاسماً ورادعاً، وفي ذلك تأكيد على ان جلالته يحمل مشروع عروبي يهدف لتوحيد الأمة العربية لتمثل قوة مهيبة في منطقة الشرق الأوسط.

وكالمعتاد مازال جلالته يحمل القضية الفلسطينية كقضية العرب والمسلمين الاولى، ويؤكد على الظلم الواقع على سكان الضفة الغربية وقطاع غزة، وضرورة ان يعي العالم المظلمة الواقعه بحق الشعب الفلسطيني، واتخاذ خطوات عملية لرفع الظلم عنه، ودعم حقه في تقرير مصيره على أرضه .

وإننا نحن كأبناء قبيلة بني حسن عامة، شأننا شأن كافة الأردنيين من مدن وحظر وبوادي ومخيمات ومن شتى المنابت والأصول نقف خلف قيادتنا الهاشمية وعلى رأسها جلالة الملك عبدالله الثاني المعظم في مواقفه الشجاعة، مؤتمرون بأوامره، جاهزون ورهن إشارته لبذل كل ما نملك حماية لتراب وطننا الغالي والذود عن ثراه.

حمى الله الأردن ارضاً وقيادةً وشعباً

قبيلة بني حسن

عنهم/ العين ضيف الله القلاب العموش