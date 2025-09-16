بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. آراء واقلام

الشيخ ضيف القلاب : موقف الملك موقف عروبي إسلامي واضح من قائد شجاع

16 سبتمبر 2025
الشيخ ضيف القلاب : موقف الملك موقف عروبي إسلامي واضح من قائد شجاع

وطنا اليوم:كلمة جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم في القمة العربيةالمنعقدة في الدوحة اليوم، تمثل رسائل تهديد و تحذير واضحه للعدو الاسرائيلي وحكومته المتطرفة في حال استمرّت في تماديها واعتداءها على سيادة الدول العربية والإسلامية.

كما تضمن رسائل واضحة لدول ومؤسسات صنع القرار مفادها ان تمادي حكومة الاحتلال سببه غض هذه الدول والمؤسسات عن الانتهاكات الاسرائيلية مما جعلها تشعر بأنها فوق القانون.

وايضاً احتوت كلمة جلالته على دعوة واضحة للدول الإسلامية والعربية لتوحيد الجهود ومراجعة الأدوات ليكون الرد على دولة الاحتلال واضحاً، حاسماً ورادعاً، وفي ذلك تأكيد على ان جلالته يحمل مشروع عروبي يهدف لتوحيد الأمة العربية لتمثل قوة مهيبة في منطقة الشرق الأوسط.

وكالمعتاد مازال جلالته يحمل القضية الفلسطينية كقضية العرب والمسلمين الاولى، ويؤكد على الظلم الواقع على سكان الضفة الغربية وقطاع غزة، وضرورة ان يعي العالم المظلمة الواقعه بحق الشعب الفلسطيني، واتخاذ خطوات عملية لرفع الظلم عنه، ودعم حقه في تقرير مصيره على أرضه .

وإننا نحن كأبناء قبيلة بني حسن عامة، شأننا شأن كافة الأردنيين من مدن وحظر وبوادي ومخيمات ومن شتى المنابت والأصول نقف خلف قيادتنا الهاشمية وعلى رأسها جلالة الملك عبدالله الثاني المعظم في مواقفه الشجاعة، مؤتمرون بأوامره، جاهزون ورهن إشارته لبذل كل ما نملك حماية لتراب وطننا الغالي والذود عن ثراه.
حمى الله الأردن ارضاً وقيادةً وشعباً

قبيلة بني حسن
عنهم/ العين ضيف الله القلاب العموش


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
21:28

مندوباً عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشيرة المهيرات

20:38

الجنسيات الأجنبية ترفع استثماراتها ببورصة عمان والهند تتصدر القائمة

20:22

فريق طبي اردني ينقذ شاباً فلسطينيا تعرض لاصابة قاتلة من مستوطنين

20:12

التلهوني: تعديلات تشريعية لفك قيود تتعلق بالتوقيع الإلكتروني

19:57

تهديد إسباني بالانسحاب من المونديال بسبب إسرائيل

19:47

Orange Jordan Sponsors “Minecraft” Event to Boost Digital Innovation & Empower Youth

19:46

الأسواق الحرة الأردنية تحقق إنجازاً إقليمياً بافتتاح السوق الحرة جدة

19:44

حادثة الفلافل .. ارتفاع حالات التسمم بإربد إلى 42

19:35

استضافة الأردن لمؤتمر مكافحة الطائرات المسيّرة تعكس مكانته الإقليمية

19:23

زيارة أمير قطر للأردن… دلالات ورسائل استراتيجية

19:18

الاتحاد الأوروبي يصرف 250 مليون يورو من برنامج المساعدة المالية الكلية للأردن

19:12

الأردن يتقدم إلى المرتبة 65 عالميا في مؤشر الابتكار العالمي

وفيات
وفيات الأربعاء 17-9-2025وفيات الثلاثاء 16-9-2025وفيات الاثنين 15-9-2025وفيات الأحد 14-9-2025وفاة الشاب محمد زامل الجفيرات إثر سقوطه من جبل في ماعين/ مادبا