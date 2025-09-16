بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. آراء واقلام

سردية الآباء والأجداد تتجدد دوما في خطاب الملك

16 سبتمبر 2025
سردية الآباء والأجداد تتجدد دوما في خطاب الملك

بقلم : نضال البطاينة

خطاب وازن، لم تكن مجرّد كلمات قالها جلالة، بل هي سرديّة الآباء والأجداد تتجدد، عُمقها الإستراتيجي المصالح العُليا للدولة وأبرزها إستقرار المنطقة وحل القضية الفلسطينية.
أكثر من مئة عام، تبنّت خلالها الدولة خطاب واضح المعالم ركيزته أن المنطقة لن تنعُم بالسلام إلّا بحل الدولتين وقيام دولة فلسطين على التُراب الفلسطيني.
كما قال الملك، فالقضية اليوم ليست مجرد خطابات وكلمات مُنمّقة، على الرغم من أنها قد تحسم المعركة قبل بدءها، ولكن ما نحتاجه اليوم أن يكون هُناك ترجمة حقيقية لذلك، وهي أن ردنا يجب أن يكون حاسماً ورادعاً.

وأنا في صَميم الضارعين لربّهم،، ألّا يُريكُم كَريهةً وجَفيلا.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
21:28

مندوباً عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشيرة المهيرات

20:38

الجنسيات الأجنبية ترفع استثماراتها ببورصة عمان والهند تتصدر القائمة

20:22

فريق طبي اردني ينقذ شاباً فلسطينيا تعرض لاصابة قاتلة من مستوطنين

20:12

التلهوني: تعديلات تشريعية لفك قيود تتعلق بالتوقيع الإلكتروني

19:57

تهديد إسباني بالانسحاب من المونديال بسبب إسرائيل

19:47

Orange Jordan Sponsors “Minecraft” Event to Boost Digital Innovation & Empower Youth

19:46

الأسواق الحرة الأردنية تحقق إنجازاً إقليمياً بافتتاح السوق الحرة جدة

19:44

حادثة الفلافل .. ارتفاع حالات التسمم بإربد إلى 42

19:35

استضافة الأردن لمؤتمر مكافحة الطائرات المسيّرة تعكس مكانته الإقليمية

19:23

زيارة أمير قطر للأردن… دلالات ورسائل استراتيجية

19:18

الاتحاد الأوروبي يصرف 250 مليون يورو من برنامج المساعدة المالية الكلية للأردن

19:12

الأردن يتقدم إلى المرتبة 65 عالميا في مؤشر الابتكار العالمي

وفيات
وفيات الأربعاء 17-9-2025وفيات الثلاثاء 16-9-2025وفيات الاثنين 15-9-2025وفيات الأحد 14-9-2025وفاة الشاب محمد زامل الجفيرات إثر سقوطه من جبل في ماعين/ مادبا