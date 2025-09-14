بنك القاهرة عمان
أتالانتا يحقق فوزه الأول بقيادة يوريتش في الدوري الإيطالي

22 ثانية ago
وطنا اليوم:حقق أتالانتا فوزه الأول تحت قيادة مدربه الجديد الكرواتي إيفان يوريتش، وجاء على حساب ضيفه ليتشي بنتيجة 4-1، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي.
ويأتي هذا الفوز بعد تعادلين في أولى مباريات الفريق بعد رحيل المدرب السابق جان بييرو جاسبيريني إلى روما، الذي قاد أتالانتا لتسعة مواسم وتوج معه بلقب الدوري الأوروبي 2024.
ويستعد أتالانتا الآن لمواجهة باريس سان جيرمان حامل اللقب يوم الأربعاء المقبل في مستهل مشواره بدوري أبطال أوروبا.

نتائج أخرى في الدوري الإيطالي
روما يخسر على أرضه أمام تورينو بهدف وحيد سجله الأرجنتيني جيوفاني سيميوني. المباراة شهدت خروج نجم روما باولو ديبالا بسبب إصابة عضلية بسيطة.
أودينيزي يواصل بدايته الواعدة ويرفع رصيده إلى 7 نقاط بعد فوزه على بيزا بهدف نظيف سجله إيكر برافو في الدقيقة 14


وفيات
وفيات الأحد 14-9-2025وفاة الشاب محمد زامل الجفيرات إثر سقوطه من جبل في ماعين/ مادباوفاة أول رئيس أركان للجيش الاماراتي الفريق الركن عواد الخالديوفيات الجمعة 12-9-2025وفيات الخميس 11-9-2025