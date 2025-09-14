بنك القاهرة عمان
زين ترعى النهائي المحلي لبطولة “ريد بُل بادل داش” المؤهل لإسبانيا

43 ثانية ago
وطنا اليوم:قدّمت شركة زين الأردن رعايتها للنهائي المحلي لبطولة “ريد بُل بادل داش”، والذي استضافته العاصمة عمّان للمرة الأولى مساء يوم الخميس، وسط أجواء مليئة بالحماس والمنافسة، وبمشاركة واسعة من عشاق رياضة البادل.
وجاءت رعاية زين لهذا الحدث المميز ضمن الشراكة الاستراتيجية الممتدة التي تجمعها مع شركة ريد بُل، والتي أثمرت عن تنظيم العديد من الفعاليات الرياضية والشبابية المبتكرة في الأردن، انسجاماً مع التزام زين المتواصل بدعم قطاع الرياضة وتمكين الشباب، وتعزيز حضور المملكة على الساحة الرياضية العالمية.
وشهدت البطولة صيغة منافسات فريدة اعتمدت على السرعة والحماس، حيث تنافست 8 فرق من الذكور و6 فرق من الإناث على 4 ملاعب متجاورة، لتقديم تجربة رياضية جديدة ومبتكرة للجمهور والمشاركين، وتمكّن فريق “SYM” من الحصول على المركز الأول في فئة الذكور، وحصل فريق “RM” على المركز الأول من فئة الإناث، ليحجزوا مقاعدهم في النهائيات العالمية المقررة في إسبانيا خلال شهر تشرين الأول المقبل، في إنجاز رياضي يسهم برفع اسم الأردن على الساحة الدولية.


