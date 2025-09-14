الإدارة الحصيفة

أ.د. مصطفى عيروط

الاداره الحصيفه هي كما أفهمها هي الاداره القادره على المتابعه والتي تطبق القانون والنظام والتعليمات وتطبق العداله على الجميع وليس لها مصلحه أو شله فالشله والشلليه هي القاتله والاداره الحصيفه تعمل على التطوير والعمل الميداني وتستمع إلى الناس وتتراجع عن القرار اذا شعرت فيه ظلم أو غير منطقي أو غير عادل ولا تدخل مع اي جهه ضد أخرى بل وسطيه وإعطاء الصلاحيات مع المراقبه والمتابعه في التنفيذ وضبط النفقات والإدارة الحصيفه لا تؤمن بالمناطقيه والشلليه والجهويه والواسطه والمحسوبية بل تؤمن بالكفاءه والإنجاز والجامعات عالميا مثلا تنجح في إدارات جامعيه حصيفه وقيادة استراتيجيه ناجحه وفي التنوع وليس لجهه أو مجموعه وليس في إدارات تعتمد على الواسطه والمحسوبية ودعم متنفذين ولا تعرف عن مشاكل جامعات تتقدم لشغل لإدارتها الشاغره اي تريد الهبوط ببراشوت فجامعة سنغافورة الوطنيه أصبحت من أغنى الجامعات الاسيويه وتقدم منحا للطلبه من مختلف دول العالم وتستثمر في مراكز أبحاث وشركات ناشئة وجامعة كامبريدج في بريطانيا لديها أوقاف واستثمارات عقاريه وتجاربه وتستغل سمعتها الاكاديميه في جذب الشركات مع القطاع الخاص وجامعة ستانفورد في امريكا تستثمر في التكنولوجيا والشركات الناشئة منها غوغل ولديها صندوق وقفي بمليارات الدولارات يمول الأبحاث والمنح وجامعة هارفرد تمتلك أكبر وقف جامعي في العالم أكثر من ٥٠مليار دولار تعتمد على استثمارات وقفيه ضخمه تدار باحترافيه وتقدم منحا واسعه تجعل الدراسه مجانيه تقريبا لذوي الدخل المحدود وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنيه في المملكه العربيه السعوديه تعتبر نموذجا عربيا مميزا بفضل إدارة حصيفه وتمويل وقفي ضخم وتستقطب العلماء عالميا وتمنح منحا كامله للطلبه

وتستطيع جامعات بفعل إدارات حصيفه برؤيه استراتيجيه واضحه أن تكون مثل هذه الجامعات العالميه فيكون التفوق في التصنيفات نتيجه وليس هدفا ومن يجعل التصنيفات هدفا يخسر بسرعه لان نتائج التصنيفات ليس له أثر مباشر في زيادة عدد الطلبه واستقطابهم وانما الأثر في زيادة نسب التشغيل للخريجين والإدارة الحصيفه الجامعيه هي أساس النجاح التي تركز على اختيار فرق من كفاءات ومنجزين يساهمون في التقدم والتطوير وتستطيع اي إدارة حصيفه ناجحه أن تخفض المديونية والاعتماد على الذات دون المساس بحقوق ورواتب وحوافز أعضاء هيئة التدريس والإداريين لأنها تتحول إلى إدارة جامعيه فاشله وهناك من لهم تجارب ناجحه في استقطاب الطلبه والعلاقه المجتمعيه والقطاع الخاص ولهذا فاداىات الجامعات العالميه التي نجحت واي جامعه وطنيه تنجح في استقطاب الكفاءات لا إبعادهم ومحاربتهم واستثناءهم وقد يكون من استثناهم جاء بالواسطة والمحسوبية والبراشوت ولم يحقق نجاحا وإنجازا في حياته سوى لمصالحه الشخصيه التي دائما تتكشف اجلا ام عاجلا

الإدارة الحصيفه هي قاعدة نجاح أي إدارة جامعيه وغير جامعيه في قطاع عام أو خاص وحتى في إدارة الاسره

للحديث بقية.