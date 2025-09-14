رئيس الوزراء يتفقد موقع أم الرصاص الأثري

وطنا اليوم:تفقد رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان اليوم الأحد، موقع أم الرصاص الأثري.

وأكد حسّان خلال الجولة ضرورة تنفيذ برامج لترميم معالم فيه، والحفاظ على قيمته التاريخية والأثرية الفريدة، وتحسين الخدمات المقدمة لمرتاديه، وإدامة الترويج له سياحياً؛ بما يعكس أهميته كموقع أثري مُدرَج على قائمة التراث العالمي لليونسكو منذ عام 2004، باعتباره أحد أهم المعالم الأثرية، حيث يمتد على مساحة 1200 دونم ويحتوي على 16 كنيسة أثرية بعضها مزين بأرضيات فسيفسائية مميزة، وحصن وبُرج والعديد من الآثار التي تعود لحقب زمنية عديدة.

كما زار رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان جمعية سيدات أم الرصاص التعاونية، وأشاد بدور القائمين عليها في خدمة المجتمع المحلي.

ووجه حسان بدعم الجمعية للتوسع في برامجها وتطوير منتجاتها، ورفدها بمدربين للحرف اليدوية والتراثية المستمدة من إرث المنطقة وتاريخها وبيئتها، وتسويق هذه المنتجات في المواقع السياحية، وعبر المنصَّة الإلكترونية “خيرات الدار” التي انبثقت بمبادرة شبابية خلال زيارة سابقة لرئيس الوزراء إلى محافظة جرش