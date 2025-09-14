بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

رئيس الوزراء يتفقد موقع أم الرصاص الأثري

20 ثانية ago
رئيس الوزراء يتفقد موقع أم الرصاص الأثري

وطنا اليوم:تفقد رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان اليوم الأحد، موقع أم الرصاص الأثري.
وأكد حسّان خلال الجولة ضرورة تنفيذ برامج لترميم معالم فيه، والحفاظ على قيمته التاريخية والأثرية الفريدة، وتحسين الخدمات المقدمة لمرتاديه، وإدامة الترويج له سياحياً؛ بما يعكس أهميته كموقع أثري مُدرَج على قائمة التراث العالمي لليونسكو منذ عام 2004، باعتباره أحد أهم المعالم الأثرية، حيث يمتد على مساحة 1200 دونم ويحتوي على 16 كنيسة أثرية بعضها مزين بأرضيات فسيفسائية مميزة، وحصن وبُرج والعديد من الآثار التي تعود لحقب زمنية عديدة.
كما زار رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان جمعية سيدات أم الرصاص التعاونية، وأشاد بدور القائمين عليها في خدمة المجتمع المحلي.
ووجه حسان بدعم الجمعية للتوسع في برامجها وتطوير منتجاتها، ورفدها بمدربين للحرف اليدوية والتراثية المستمدة من إرث المنطقة وتاريخها وبيئتها، وتسويق هذه المنتجات في المواقع السياحية، وعبر المنصَّة الإلكترونية “خيرات الدار” التي انبثقت بمبادرة شبابية خلال زيارة سابقة لرئيس الوزراء إلى محافظة جرش


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
12:28

بيان صادر عن حزب العمال الاردني بشأن الاضراب العالمي عن الطعام

12:20

إعتراف من وزير المياة يثير النائب الزعبي : هل ستعوض الحكومة المواطن عن ثمن الهواء

12:07

تفاصيل القبض على شارون أشهر تاجر مخدرات في القاهرة

11:56

أولمرت : آسف لاستشهاد نجل خليل الحية وتوقيت الهجوم كان فاشلا

11:39

50 ألفا بلا مأوى في مدينة غزة وسط غارات مكثفة وتحذير من دمار كامل

11:33

وفيات الأحد 14-9-2025

11:28

وزير النقل يتفقد مشروع الباص السريع بين عمان والزرقاء

11:23

ألمانيا تدعم قطاع التعليم في الأردن بمنحة تمويلية بقيمة 30.9 مليون يورو

11:19

منحتان أوروبيتان لتوسعة وإعادة تأهيل محطة المعالجة الأولية في عين غزال

11:16

الأمم المتحدة: الغزيون بين المغادرة أو الموت

11:15

ماذا ننتظر من قمة الدوحة..الشجب والادانة والاستنكار لا يكفي؟

10:40

النجم الأشهر لدى العرب يطلّ من جديد معلنا نهاية الصيف

وفيات
وفيات الأحد 14-9-2025وفاة الشاب محمد زامل الجفيرات إثر سقوطه من جبل في ماعين/ مادباوفاة أول رئيس أركان للجيش الاماراتي الفريق الركن عواد الخالديوفيات الجمعة 12-9-2025وفيات الخميس 11-9-2025