بيان صادر عن حزب العمال الاردني بشأن الاضراب العالمي عن الطعام

وطنا اليوم:يعلن حزب العمال انضمامه للاضراب العالمي عن الطعام من اجل غزة الذي دعت اليه شبكة كلنا غزة ..كلنا فلسطين يومي الثلاثاء 16/ 9 و 23/ 9 من الشهر الجاري، علما بأن الاضراب يوم 16 /9 يصادف ذكرى مذبحة صبرا وشاتيلا التي بقيت دون عقاب حتى اليوم.

ويشارك في هذا الاضراب في الاردن أحزاب الملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الوطن ( العمال، الوحدة الشعبية، المستقبل والحياة، جبهة العمل الإسلامي) وأحزاب أخرى ستعلن عن انضمامها تباعا لهذه التظاهرة العالمية التي يشارك فيها اكثر من 150 مدينة حول العالم بما في ذلك أوروبا والامريكتين واستراليا والدول العربيةو الاسلامية.

ويدعو الحزب المواطنين الكرام في مختلف محافظات المملكة الى الانضمام الى اي من مقرات الاحزاب المشاركة والتي سيعلن عنها في منشور لاحق .

إن هذا الاضراب هو وسيلتنا لكسر الشعور بالعجز واليأس الذي يسعى العدو الى غرسه في انفسنا، لتكريس هيمنته العقلية والنفسية قبل العسكرية على شعوب هذه المنطقة، وهي وسيلتنا لنقول إنه إن كان هذا العدو المارق يجوع غزة، فإن العالم كله سيجوع مع غزة.

عاشت فلسطين حرة ابية رغم أنف الص.ها.ينة واعوانهم وداعميهم.