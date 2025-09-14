بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. مجتمع مدني

بيان صادر عن حزب العمال الاردني بشأن الاضراب العالمي عن الطعام

41 ثانية ago
بيان صادر عن حزب العمال الاردني بشأن الاضراب العالمي عن الطعام

وطنا اليوم:يعلن حزب العمال انضمامه للاضراب العالمي عن الطعام من اجل غزة الذي دعت اليه شبكة كلنا غزة ..كلنا فلسطين يومي الثلاثاء 16/ 9 و 23/ 9 من الشهر الجاري، علما بأن الاضراب يوم 16 /9 يصادف ذكرى مذبحة صبرا وشاتيلا التي بقيت دون عقاب حتى اليوم.
ويشارك في هذا الاضراب في الاردن أحزاب الملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الوطن ( العمال، الوحدة الشعبية، المستقبل والحياة، جبهة العمل الإسلامي) وأحزاب أخرى ستعلن عن انضمامها تباعا لهذه التظاهرة العالمية التي يشارك فيها اكثر من 150 مدينة حول العالم بما في ذلك أوروبا والامريكتين واستراليا والدول العربيةو الاسلامية.
ويدعو الحزب المواطنين الكرام في مختلف محافظات المملكة الى الانضمام الى اي من مقرات الاحزاب المشاركة والتي سيعلن عنها في منشور لاحق .
إن هذا الاضراب هو وسيلتنا لكسر الشعور بالعجز واليأس الذي يسعى العدو الى غرسه في انفسنا، لتكريس هيمنته العقلية والنفسية قبل العسكرية على شعوب هذه المنطقة، وهي وسيلتنا لنقول إنه إن كان هذا العدو المارق يجوع غزة، فإن العالم كله سيجوع مع غزة.
عاشت فلسطين حرة ابية رغم أنف الص.ها.ينة واعوانهم وداعميهم.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
12:20

إعتراف من وزير المياة يثير النائب الزعبي : هل ستعوض الحكومة المواطن عن ثمن الهواء

12:07

تفاصيل القبض على شارون أشهر تاجر مخدرات في القاهرة

11:56

أولمرت : آسف لاستشهاد نجل خليل الحية وتوقيت الهجوم كان فاشلا

11:39

50 ألفا بلا مأوى في مدينة غزة وسط غارات مكثفة وتحذير من دمار كامل

11:33

وفيات الأحد 14-9-2025

11:28

وزير النقل يتفقد مشروع الباص السريع بين عمان والزرقاء

11:23

ألمانيا تدعم قطاع التعليم في الأردن بمنحة تمويلية بقيمة 30.9 مليون يورو

11:19

منحتان أوروبيتان لتوسعة وإعادة تأهيل محطة المعالجة الأولية في عين غزال

11:16

الأمم المتحدة: الغزيون بين المغادرة أو الموت

11:15

ماذا ننتظر من قمة الدوحة..الشجب والادانة والاستنكار لا يكفي؟

10:40

النجم الأشهر لدى العرب يطلّ من جديد معلنا نهاية الصيف

10:31

رئيس الوزراء يوجه بإنشاء مبنى جديد لمدرسة سيبويه في الزرقاء

وفيات
وفيات الأحد 14-9-2025وفاة الشاب محمد زامل الجفيرات إثر سقوطه من جبل في ماعين/ مادباوفاة أول رئيس أركان للجيش الاماراتي الفريق الركن عواد الخالديوفيات الجمعة 12-9-2025وفيات الخميس 11-9-2025