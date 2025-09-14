إعتراف من وزير المياة يثير النائب الزعبي : هل ستعوض الحكومة المواطن عن ثمن الهواء

وطنا اليوم:وجه النائب عوني الزعبي سؤالا نيابيا إلى رئيس الوزراء، حول عدادات المياه بعد إقرار وزير المياه والري بأن العدادات تحتسب في بعض الحالات الهواء ضمن قراءات الاستهلاك.

وسأل الزعبي عن المسؤولية القانونية والاخلاقية للوزارة تجاه المواطنين الذين دفعوا أثمان مياه غير مستهلكة فعليا على مدار سنوات سابقة، وهل ستقوم الوزارة بتعويض المواطنين؟

وكشف وزير المياه والري رائد أبو السعود أن دخول الهواء إلى شبكة المياه عند توقف الضخ ثم استئنافه هو السبب وراء ارتفاع قيمة بعض الفواتير لدى المواطنين.

وأوضح أبو السعود، في حديثه عبر شاشة التلفزيون الأردني، أن الهواء يسبق المياه عند استئناف الضخ بعد انقطاع قد يمتد لأسبوع، مما يؤثر على قراءة العدادات.

وبيّن الوزير أن الحل لهذه المشكلة يتمثل بتركيب “هواية” قبل عداد المياه، وهي أداة متوفرة في الأسواق بسعر يتراوح بين 3 و4 دنانير فقط، تعمل على سحب الهواء قبل وصول المياه إلى العداد.

وأشار إلى أن هذه الأداة ليست جديدة، بل متعارف عليها لدى الفنيين والمختصين، حيث ينصحون بتركيبها لكل من يشتكي من تضخم الفواتير.

وأضاف أبو السعود أن تجربته الشخصية باستخدام “الهواية” في منزله ساهمت في خفض قيمة فاتورة المياه بشكل ملموس.