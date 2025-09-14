منحتان أوروبيتان لتوسعة وإعادة تأهيل محطة المعالجة الأولية في عين غزال

وطنا اليوم:وقعت في وزارة التخطيط والتعاون الدولي مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية اتفاقيتا منحتين استثمارية وفنية لدعم تنفيذ مشروع توسعة وإعادة تأهيل محطة المعالجة الأولية في عين غزال.

ووقع على الاتفاقيتين وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان نيابة عن الحكومة الأردنية، ووزير المياه والري رائد أبو السعود نيابة عن الجهة المستفيدة/سُلطة المياه، كما وقع عليها عن البنك السيدة غريتشن بيري، مديرة مكتب البنك في عمّان والمديرة الإقليمية المسؤولة عن عمليات البنك في منطقة شرق المتوسط.

وبينت طوقان أن المنحة الأولى الاستثمارية تبلغ قيمتها 3 ملايبن دولار، وتبلغ قيمة المنحة الثانية الفنية 708.7 ألف يورو بحيث يصل إجمالي قيمة منحة المساعدة الفنية لقرابة 1.265 مليون يورو مقدمتين من خلال الصندوق الخاص بالمساهمين في البنك (EBRD Shareholder Special Fund SSF)، للمساهمة في تنفيذ المشروع.

وأوضحت أنه سبق وأن تم توفير تمويل للمشروع على شكل قرض ميسر مقدم من البنك بقيمة 11.25 مليون دولار جرى توقيع اتفاقيته بتاريخ 12/1/2023.

وبين أبو السعود أن التمويل يستخدم لتحديث وتوسعة محطة المعالجة الأولية وزيادة قدرتها الاستيعابية إلى 726,712 م³/يوم، وذلك لاستيعاب ومعالجة التدفقات المتوقعة إلى المحطة حتى عام 2045، إلى جانب أهمية المشروع كجزء من توسعة البنية التحتية المطلوبة لمشروع تحلية ونقل المياه من العقبة إلى عمان-الناقل الوطني.

وقدمت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الشكر للبنك على الدعم المقدم لهذا المشروع الخدمي، وعلى دعمهم المتواصل للأولويات التنموية للأردن ضمن رؤية التحديث الاقتصادي.

وقالت غريتشن بيري: “نحن فخورون بمواصلة شراكتنا مع حكومة الأردن لتعزيز التعاون في قطاع المياه من خلال هذا المشروع الحيوي، من خلال توسيع محطة المعالجة الأولية في عين غزال، سنساعد على تحسين خدمات المياه العادمة لأكثر من ثلاثة ملايين شخص، وضمان سعة كافية لتلبية احتياجات الأردن حتى عام 2045”.