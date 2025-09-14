بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. شؤون اقتصادية

منحتان أوروبيتان لتوسعة وإعادة تأهيل محطة المعالجة الأولية في عين غزال

11 ثانية ago
منحتان أوروبيتان لتوسعة وإعادة تأهيل محطة المعالجة الأولية في عين غزال

وطنا اليوم:وقعت في وزارة التخطيط والتعاون الدولي مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية اتفاقيتا منحتين استثمارية وفنية لدعم تنفيذ مشروع توسعة وإعادة تأهيل محطة المعالجة الأولية في عين غزال.
ووقع على الاتفاقيتين وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان نيابة عن الحكومة الأردنية، ووزير المياه والري رائد أبو السعود نيابة عن الجهة المستفيدة/سُلطة المياه، كما وقع عليها عن البنك السيدة غريتشن بيري، مديرة مكتب البنك في عمّان والمديرة الإقليمية المسؤولة عن عمليات البنك في منطقة شرق المتوسط.
وبينت طوقان أن المنحة الأولى الاستثمارية تبلغ قيمتها 3 ملايبن دولار، وتبلغ قيمة المنحة الثانية الفنية 708.7 ألف يورو بحيث يصل إجمالي قيمة منحة المساعدة الفنية لقرابة 1.265 مليون يورو مقدمتين من خلال الصندوق الخاص بالمساهمين في البنك (EBRD Shareholder Special Fund SSF)، للمساهمة في تنفيذ المشروع.
وأوضحت أنه سبق وأن تم توفير تمويل للمشروع على شكل قرض ميسر مقدم من البنك بقيمة 11.25 مليون دولار جرى توقيع اتفاقيته بتاريخ 12/1/2023.
وبين أبو السعود أن التمويل يستخدم لتحديث وتوسعة محطة المعالجة الأولية وزيادة قدرتها الاستيعابية إلى 726,712 م³/يوم، وذلك لاستيعاب ومعالجة التدفقات المتوقعة إلى المحطة حتى عام 2045، إلى جانب أهمية المشروع كجزء من توسعة البنية التحتية المطلوبة لمشروع تحلية ونقل المياه من العقبة إلى عمان-الناقل الوطني.
وقدمت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الشكر للبنك على الدعم المقدم لهذا المشروع الخدمي، وعلى دعمهم المتواصل للأولويات التنموية للأردن ضمن رؤية التحديث الاقتصادي.
وقالت غريتشن بيري: “نحن فخورون بمواصلة شراكتنا مع حكومة الأردن لتعزيز التعاون في قطاع المياه من خلال هذا المشروع الحيوي، من خلال توسيع محطة المعالجة الأولية في عين غزال، سنساعد على تحسين خدمات المياه العادمة لأكثر من ثلاثة ملايين شخص، وضمان سعة كافية لتلبية احتياجات الأردن حتى عام 2045”.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
11:16

الأمم المتحدة: الغزيون بين المغادرة أو الموت

11:15

ماذا ننتظر من قمة الدوحة..الشجب والادانة والاستنكار لا يكفي؟

10:40

النجم الأشهر لدى العرب يطلّ من جديد معلنا نهاية الصيف

10:31

رئيس الوزراء يوجه بإنشاء مبنى جديد لمدرسة سيبويه في الزرقاء

10:22

بزيارة مفاجئة.. وزيرة التنمية تتفقد مركز جرش للرعاية والتأهيل

10:19

وفاة مرافق سائق شاحنة اثر انفجار إطار مركبته على الطريق الصحراوي

10:09

نيبال تشتعل.. ما القصة .. وهل يتغير وجه الجمهورية للأبد ؟

10:02

ميسي يهدر ركلة جزاء على طريقة بانينكا

09:58

استئناف الرحلات منخفضة الكلف إلى الأردن بـ 16 وجهة

09:54

التنميه والتعاون طريق الشعوب لهزيمة الحروب (١)

09:53

بعد واقعة الدوحة…هل توفرت الفرصة لموقف عربي مغاير هذه المرة؟

09:52

تهنئة وتبريك للدكتوره الزواهرة

وفيات
وفاة الشاب محمد زامل الجفيرات إثر سقوطه من جبل في ماعين/ مادباوفاة أول رئيس أركان للجيش الاماراتي الفريق الركن عواد الخالديوفيات الجمعة 12-9-2025وفيات الخميس 11-9-2025وفيات الأربعاء 10-9-2025