بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

الأمم المتحدة: الغزيون بين المغادرة أو الموت

11 ثانية ago
الأمم المتحدة: الغزيون بين المغادرة أو الموت

وطنا اليوم:وسّع جيش الاحتلال الإسرائيلي هجومه الجوي على مدينة غزة، أمس، وطلب من السكان إخلاء المدينة فوراً إلى المناطق الوسطى والجنوبية في القطاع، إيذاناً ببدء هجوم بري وشيك، فيما قالت الأمم المتحدة إن الغزيين باتوا أمام خيار «المغادرة أو الموت».
وقصف الجيش الإسرائيلي، أمس، مناطق واسعة في مدينة غزة، ودمر برجاً سكنياً شاهقاً، في حين شوهدت حشود من الغزيين ينزحون من غزة، وهم يحملون ما أمكن من أغراضهم الشخصية إلى مناطق في وسط وجنوب القطاع.
وقالت المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، أولغا شيريفكو: «لقد حُكم على مدينة غزة بالإعدام، إما المغادرة وإما الموت. أُمر مئات الآلاف من المدنيين المنهكين والمرهقين والمذعورين بالفرار إلى منطقة مكتظة».


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
11:15

ماذا ننتظر من قمة الدوحة..الشجب والادانة والاستنكار لا يكفي؟

10:40

النجم الأشهر لدى العرب يطلّ من جديد معلنا نهاية الصيف

10:31

رئيس الوزراء يوجه بإنشاء مبنى جديد لمدرسة سيبويه في الزرقاء

10:22

بزيارة مفاجئة.. وزيرة التنمية تتفقد مركز جرش للرعاية والتأهيل

10:19

وفاة مرافق سائق شاحنة اثر انفجار إطار مركبته على الطريق الصحراوي

10:09

نيبال تشتعل.. ما القصة .. وهل يتغير وجه الجمهورية للأبد ؟

10:02

ميسي يهدر ركلة جزاء على طريقة بانينكا

09:58

استئناف الرحلات منخفضة الكلف إلى الأردن بـ 16 وجهة

09:54

التنميه والتعاون طريق الشعوب لهزيمة الحروب (١)

09:53

بعد واقعة الدوحة…هل توفرت الفرصة لموقف عربي مغاير هذه المرة؟

09:52

تهنئة وتبريك للدكتوره الزواهرة

09:51

ستؤثّر على استدانتكم من صندوق الضمان؛ (10) عواقب وخيمة اقرأوها

وفيات
وفاة الشاب محمد زامل الجفيرات إثر سقوطه من جبل في ماعين/ مادباوفاة أول رئيس أركان للجيش الاماراتي الفريق الركن عواد الخالديوفيات الجمعة 12-9-2025وفيات الخميس 11-9-2025وفيات الأربعاء 10-9-2025