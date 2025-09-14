الأمم المتحدة: الغزيون بين المغادرة أو الموت

وطنا اليوم:وسّع جيش الاحتلال الإسرائيلي هجومه الجوي على مدينة غزة، أمس، وطلب من السكان إخلاء المدينة فوراً إلى المناطق الوسطى والجنوبية في القطاع، إيذاناً ببدء هجوم بري وشيك، فيما قالت الأمم المتحدة إن الغزيين باتوا أمام خيار «المغادرة أو الموت».

وقصف الجيش الإسرائيلي، أمس، مناطق واسعة في مدينة غزة، ودمر برجاً سكنياً شاهقاً، في حين شوهدت حشود من الغزيين ينزحون من غزة، وهم يحملون ما أمكن من أغراضهم الشخصية إلى مناطق في وسط وجنوب القطاع.

وقالت المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، أولغا شيريفكو: «لقد حُكم على مدينة غزة بالإعدام، إما المغادرة وإما الموت. أُمر مئات الآلاف من المدنيين المنهكين والمرهقين والمذعورين بالفرار إلى منطقة مكتظة».