رئيس الوزراء يوجه بإنشاء مبنى جديد لمدرسة سيبويه في الزرقاء

29 دقيقة ago
رئيس الوزراء يوجه بإنشاء مبنى جديد لمدرسة سيبويه في الزرقاء

وطنا اليوم:وجّه رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان بإنشاء مبنى جديد لمدرسة سيبويه الأساسية للبنين في لواء قصبة الزرقاء، يتضمن 12 غرفة صفية، ومختبر حاسوب، واستراحة مخصصة للمعلمين، وذلك ضمن جهود تحسين البيئة التعليمية في المدارس الحكومية.
كما شملت التوجيهات صيانة المبنى الحالي وتأهيل ساحاته ومرافقه، بالإضافة إلى إنشاء ملاعب تخدم الطلبة وتعزز من أنشطتهم المدرسية.
تأتي هذه الخطوة ضمن خطة حكومية شاملة لتطوير البنية التحتية للمدارس وتحسين جودة التعليم في مختلف مناطق المملكة.


