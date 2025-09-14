بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. اخبار محلية

بزيارة مفاجئة.. وزيرة التنمية تتفقد مركز جرش للرعاية والتأهيل

38 دقيقة ago
بزيارة مفاجئة.. وزيرة التنمية تتفقد مركز جرش للرعاية والتأهيل

وطنا اليوم:تفقدت وزيرة التنمية الاجتماعية، وفاء بني مصطفى، الأحد، مركز جرش للرعاية والتأهيل، خلال زيارة تفقدية مفاجئة.
واطلعت بني مصطفى خلال جولتها في مرافق المركز على واقع الخدمات المقدمة للمنتفعين في المركز، وما يقدمه من برامج للأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدة أهمية توفير الرعاية المثلى لهم، وبذل المزيد من الجهود لخدمتهم.
والتقت بني مصطفى مع عدد من المنتفعين، واستمعت إلى ملاحظاتهم ومطالبهم، وأوعزت لكادر العاملين في المركز بضرورة الاستمرار في تقديم أفضل الخدمات الممكنة لمنتفعي المركز، وتوفير كافة البرامج التي تمكنهم من تنمية قدراتهم ومهاراتهم.
ووجهت بني مصطفى بضرورة إجراء الصيانة اللازمة لبعض مرافق المركز استعداداً لفصل الشتاء.
زيارة وزيرة التنمية الاجتماعية التفقدية إلى المركز في إطار الزيارات المفاجئة المتتالية لمراكز ودور الرعاية والوحدات التابعة للوزارة، بهدف التأكد من توافر كافة الخدمات للفئات المستهدفة من الخدمات التي تقدمها الوزارة.
ويقدم مركز جرش للرعاية والتأهيل خدماته لذوي الإعاقة الذهنية الشديدة والمتعددة من مختلف أنحاء المملكة، ويبلغ عدد المنتفعين منه 219 منتفعا ومنتفعة جُلهم من ذوي الإعاقات الذهنية الشديدة والمتعددة، ومن أهم خدمات المركز الرعاية المؤسسية الكاملة والمتمثلة بالإيواء، والطعام والشراب والملابس والعلاج الطبيعي والنفسي والطبي، والخدمات العلاجية والتمريضية في المركز أو في المستشفى، وخدمات التدريب والتأهيل، والرعاية والإرشاد الأسري، والتأهيل المجتمعي، وتنفيذ البرامج الترفيهية، والأنشطة الرياضية والأنشطة غير المنهجية.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
10:40

النجم الأشهر لدى العرب يطلّ من جديد معلنا نهاية الصيف

10:31

رئيس الوزراء يوجه بإنشاء مبنى جديد لمدرسة سيبويه في الزرقاء

10:19

وفاة مرافق سائق شاحنة اثر انفجار إطار مركبته على الطريق الصحراوي

10:09

نيبال تشتعل.. ما القصة .. وهل يتغير وجه الجمهورية للأبد ؟

10:02

ميسي يهدر ركلة جزاء على طريقة بانينكا

09:58

استئناف الرحلات منخفضة الكلف إلى الأردن بـ 16 وجهة

09:54

التنميه والتعاون طريق الشعوب لهزيمة الحروب (١)

09:53

بعد واقعة الدوحة…هل توفرت الفرصة لموقف عربي مغاير هذه المرة؟

09:52

تهنئة وتبريك للدكتوره الزواهرة

09:51

ستؤثّر على استدانتكم من صندوق الضمان؛ (10) عواقب وخيمة اقرأوها

09:48

اجتماع تحضيري لوزراء الخارجية في قطر يسبق قمة تبحث العدوان الإسرائيلي

09:44

1.8 مليار دينار حوالات كليك الشهر الماضي

وفيات
وفاة الشاب محمد زامل الجفيرات إثر سقوطه من جبل في ماعين/ مادباوفاة أول رئيس أركان للجيش الاماراتي الفريق الركن عواد الخالديوفيات الجمعة 12-9-2025وفيات الخميس 11-9-2025وفيات الأربعاء 10-9-2025