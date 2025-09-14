بزيارة مفاجئة.. وزيرة التنمية تتفقد مركز جرش للرعاية والتأهيل

وطنا اليوم:تفقدت وزيرة التنمية الاجتماعية، وفاء بني مصطفى، الأحد، مركز جرش للرعاية والتأهيل، خلال زيارة تفقدية مفاجئة.

واطلعت بني مصطفى خلال جولتها في مرافق المركز على واقع الخدمات المقدمة للمنتفعين في المركز، وما يقدمه من برامج للأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدة أهمية توفير الرعاية المثلى لهم، وبذل المزيد من الجهود لخدمتهم.

والتقت بني مصطفى مع عدد من المنتفعين، واستمعت إلى ملاحظاتهم ومطالبهم، وأوعزت لكادر العاملين في المركز بضرورة الاستمرار في تقديم أفضل الخدمات الممكنة لمنتفعي المركز، وتوفير كافة البرامج التي تمكنهم من تنمية قدراتهم ومهاراتهم.

ووجهت بني مصطفى بضرورة إجراء الصيانة اللازمة لبعض مرافق المركز استعداداً لفصل الشتاء.

زيارة وزيرة التنمية الاجتماعية التفقدية إلى المركز في إطار الزيارات المفاجئة المتتالية لمراكز ودور الرعاية والوحدات التابعة للوزارة، بهدف التأكد من توافر كافة الخدمات للفئات المستهدفة من الخدمات التي تقدمها الوزارة.

ويقدم مركز جرش للرعاية والتأهيل خدماته لذوي الإعاقة الذهنية الشديدة والمتعددة من مختلف أنحاء المملكة، ويبلغ عدد المنتفعين منه 219 منتفعا ومنتفعة جُلهم من ذوي الإعاقات الذهنية الشديدة والمتعددة، ومن أهم خدمات المركز الرعاية المؤسسية الكاملة والمتمثلة بالإيواء، والطعام والشراب والملابس والعلاج الطبيعي والنفسي والطبي، والخدمات العلاجية والتمريضية في المركز أو في المستشفى، وخدمات التدريب والتأهيل، والرعاية والإرشاد الأسري، والتأهيل المجتمعي، وتنفيذ البرامج الترفيهية، والأنشطة الرياضية والأنشطة غير المنهجية.