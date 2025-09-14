بنك القاهرة عمان
ميسي يهدر ركلة جزاء على طريقة بانينكا

58 دقيقة ago
ميسي يهدر ركلة جزاء على طريقة بانينكا

وكنا اليوم:أهدر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ركلة جزاء لأول مرة منذ عام 2022 في هزيمة فريقه إنتر ميامي المؤلمة 3-0 أمام شارلوت إف سي الأحد.
وحصل ميسي على فرصة تسجيل هدفه العشرين هذا الموسم في الدوري الأميركي لكرة القدم في الدقيقة 32 على ملعب بنك أوف أميركا بعد أن أثبتت مراجعة حكم الفيديو المساعد أنه تعرض لخطأ في منطقة الجزاء من قبل جبريل دياني لاعب شارلوت.
بعد تسجيله هدفين في فوز الأرجنتين الأخير على فنزويلا، تقدّم ميسي بثقة كبيرة وحاول تسديد كرة ساقطة على طريقة بانينكا. لكن حارس مرمى شارلوت، كريستيان كاهلينا، تصدى لها ببراعة ومنع اللاعب الحائز على جائزة الكرة الذهبية 8 مرات من التسجيل.
سجل ميسي جميع ركلات الجزاء الثلاث السابقة التي نفذها لصالح ميامي، وكانت آخر ركلاته الفاشلة في مباراة الأرجنتين ضد بولندا.
ساءت الأمور على الفور تقريبًا بالنسبة لميسي وميامي، حيث مرر كيروين فارغاس كرة عرضية منخفضة إلى إيدان توكلوماتي ليتفوق على الحارس أوسكار أوستاري حارس مرمى ميامي.
وأكمل توكلوماتي ثلاثيته في الشوط الثاني، حيث ضاعف تقدم أصحاب الأرض من مسافة قريبة في الدقيقة 47 قبل أن يسجل هدف الفوز من ركلة جزاء بعد خطأ على ويلفريد زاها في الدقيقة 84.
وهذا الفوز التاسع على التوالي لشارلوت في الدوري، معادلاً الرقم القياسي الذي سجله سياتل ساوندرز في عام 2018.


