بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. آراء واقلام

حديث الصفدي ملخص للموقف الأردني

24 دقيقة ago
حديث الصفدي ملخص للموقف الأردني

المهندس رزق البلاونه
الأمين العام السابق لحزب الشعله الاردني

أكد الأردن مجددًا بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين وسمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ثباته في الدفاع عن قضايا الأمة العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، والتصدي للاعتداءات الإسرائيلية المتكررة التي تهدد السلم والأمن الإقليمي والدولي. وفي هذا الإطار، جاء خطاب نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي في الجلسة الطارئة لمجلس الأمن، التي عُقدت في نيويورك لمناقشة العدوان الإسرائيلي على دولة قطر الشقيقة، ليعكس بوضوح النهج الأردني الثابت ويمثل ملخصًا للموقف الرسمي.

الصفدي وصف الحكومة الإسرائيلية بأنها “مارقة، ملطّخة بدماء الأبرياء، مجبولة على التطرف والكراهية”، مؤكدًا أنها لا تكترث بالقانون الدولي ولا بالقيم الإنسانية، بل تمارس البطش لتحقيق أهداف توسعية خطيرة. وأوضح أن العدوان على قطر ليس سوى تجسيد جديد لنهج إسرائيلي قائم على الغدر والخروج على الشرعية الدولية، في وقت كانت الدوحة، بشراكة مع مصر والولايات المتحدة، تبذل جهودًا دؤوبة للتوصل إلى اتفاق تبادل يوقف إطلاق النار ويفتح باب السلام.

وطالب الصفدي مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته وحماية ما تبقى من مصداقية القانون الدولي، مؤكدًا أنه “لا حصانة لمعتدٍ ولا دولة فوق القانون”. كما شدد على أن الأردن يقف بالمطلق مع قطر في كل ما تتخذه من خطوات لحماية أمنها وسيادتها، قائلًا: “أمننا وأمن قطر واحد، واستقرار قطر واستقرار المنطقة واحد”.

وفي الشأن الفلسطيني، أعاد الصفدي التأكيد أن الأردن يتمسك بخيار السلام العادل القائم على إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، لكنه شدد في الوقت نفسه على غياب الشريك الإسرائيلي القادر على الالتزام بهذا السلام، في ظل استمرار الاستيطان ورفض إقامة الدولة الفلسطينية.

الوزير الأردني حذر من أن إسرائيل جعلت غزة “أرض موت للإنسان والقيم الإنسانية”، وأن استمرارها في قتل الأبرياء وحرمان مئات الآلاف من حقهم في التعليم يؤكد أن الظلم بلغ مداه، داعيًا إلى إنهائه قبل فوات الأوان.

خطاب الصفدي، الذي جاء منسجمًا مع مواقف جلالة الملك عبدالله الثاني، يعكس رؤية أردنية راسخة: تضامن عربي لا يقبل التجزئة، رفض للغطرسة الإسرائيلية، ودعوة متكررة لسلام عادل شامل يحفظ الحقوق، ويعيد الأمن والاستقرار إلى المنطقة


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
14:08

سعيد بهاء المصري يكتب : كيف تتعامل دول العالم مع محصول القمح والشعير

14:04

قادة الذكاء الاصطناعي العالميون يجتمعون في القاهرة لإطلاق الاستعدادات لتنظيم قمة ومعرض عالم الذكاء الاصطناعي الشرق الأوسط وأفريقيا في مصر 2026

13:59

ضابط ينقذ حياة مواطن تعرض لتشنجات أثناء السباحة وسط البحر

13:52

هيئة الخدمة توضح بشأن اختبار تقييم الكفايات للوظيفة وتعليمات الدوام المرن

13:34

سامي الطرابلسي .. أول تونسي يتأهل للمونديال كلاعب ومدرب

13:28

المملكة المتحدة تفرض 100 عقوبة جديدة ضد روسيا

13:25

المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولتي تهريب كمية كبيرة من المخدرات

11:43

هاكر يخترق هاتف كاتس.. وينشر فيديو وجيزا لمكالمة دامت ثوان

11:35

كلمة الأردن القوية في مجلس الأمن تثير تفاعلا واسعا

11:15

الأطعمة الحارة.. سر صغير يغير صحة قلبك وعقلك

11:05

مصادر : خطة الاحتلال لتهجير الفلسطينيين من غزة تواجه عقبة مصرية

10:58

وفاتان بحوادث منفصلة في اربد ومادبا

وفيات
وفيات الخميس 11-9-2025وفيات الأربعاء 10-9-2025وفيات الثلاثاء 9-9-2025وفيات الاثنين 8-9-2025وفيات الأحد 7-9-2025