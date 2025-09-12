حديث الصفدي ملخص للموقف الأردني

المهندس رزق البلاونه

الأمين العام السابق لحزب الشعله الاردني

أكد الأردن مجددًا بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين وسمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ثباته في الدفاع عن قضايا الأمة العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، والتصدي للاعتداءات الإسرائيلية المتكررة التي تهدد السلم والأمن الإقليمي والدولي. وفي هذا الإطار، جاء خطاب نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي في الجلسة الطارئة لمجلس الأمن، التي عُقدت في نيويورك لمناقشة العدوان الإسرائيلي على دولة قطر الشقيقة، ليعكس بوضوح النهج الأردني الثابت ويمثل ملخصًا للموقف الرسمي.

الصفدي وصف الحكومة الإسرائيلية بأنها “مارقة، ملطّخة بدماء الأبرياء، مجبولة على التطرف والكراهية”، مؤكدًا أنها لا تكترث بالقانون الدولي ولا بالقيم الإنسانية، بل تمارس البطش لتحقيق أهداف توسعية خطيرة. وأوضح أن العدوان على قطر ليس سوى تجسيد جديد لنهج إسرائيلي قائم على الغدر والخروج على الشرعية الدولية، في وقت كانت الدوحة، بشراكة مع مصر والولايات المتحدة، تبذل جهودًا دؤوبة للتوصل إلى اتفاق تبادل يوقف إطلاق النار ويفتح باب السلام.

وطالب الصفدي مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته وحماية ما تبقى من مصداقية القانون الدولي، مؤكدًا أنه “لا حصانة لمعتدٍ ولا دولة فوق القانون”. كما شدد على أن الأردن يقف بالمطلق مع قطر في كل ما تتخذه من خطوات لحماية أمنها وسيادتها، قائلًا: “أمننا وأمن قطر واحد، واستقرار قطر واستقرار المنطقة واحد”.

وفي الشأن الفلسطيني، أعاد الصفدي التأكيد أن الأردن يتمسك بخيار السلام العادل القائم على إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، لكنه شدد في الوقت نفسه على غياب الشريك الإسرائيلي القادر على الالتزام بهذا السلام، في ظل استمرار الاستيطان ورفض إقامة الدولة الفلسطينية.

الوزير الأردني حذر من أن إسرائيل جعلت غزة “أرض موت للإنسان والقيم الإنسانية”، وأن استمرارها في قتل الأبرياء وحرمان مئات الآلاف من حقهم في التعليم يؤكد أن الظلم بلغ مداه، داعيًا إلى إنهائه قبل فوات الأوان.

خطاب الصفدي، الذي جاء منسجمًا مع مواقف جلالة الملك عبدالله الثاني، يعكس رؤية أردنية راسخة: تضامن عربي لا يقبل التجزئة، رفض للغطرسة الإسرائيلية، ودعوة متكررة لسلام عادل شامل يحفظ الحقوق، ويعيد الأمن والاستقرار إلى المنطقة